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Зубков рассказал о роковом дне в "Тайгане" - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Зубков рассказал о роковом дне в "Тайгане"
Зубков рассказал о роковом дне в "Тайгане" - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Зубков рассказал о роковом дне в "Тайгане"
У владельца крымского парков львов Олега Зубкова в результате нападения хищника повреждены позвонки, трахея, крупные вены и грудные мышцы. Об этом сам Зубков... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T12:59
2025-07-08T13:00
олег зубков
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
парк львов "тайган"
новости крыма
крым
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БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН, 8 июл - РИА Новости Крым. У владельца крымского парков львов Олега Зубкова в результате нападения хищника повреждены позвонки, трахея, крупные вены и грудные мышцы. Об этом сам Зубков рассказал на пресс-конференции в "Тайгане" во вторник. Он отметил, что схватка со львом могла закончиться гораздо хуже. Он рассказал, что пошел закрывать калитку вольера у одного из львов, параллельно раскидывая мясо хищникам.Какое-то время он пытался сдержать льва, но "хищник есть хищник". Зубков также отметил, что до последнего старался "сохранить дыхание".Он поблагодарил всех медиков, которые оказывали ему помощь и добавил, что уже идет на поправку."Не судите меня строго за то, что произошло. Я еще раз говорю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Я выбрал себе смертельно опасную работу со львами. И я уже 30 лет захожу в клетки к разным хищникам", — сказал директор парка львов.22 июня в парке львов "Тайган" во время кормления львов в парке один из хищников напал на Олега Зубкова. Врачи Белогорской больницы прооперировали его. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. 23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. 24 июня Олега Зубкова перевезли на лечение в Краснодар. Там он перенес еще одну операцию.Через десять дней после случившегося Зубкова выписали из больницы.Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым - незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олег Зубков написал письмо и поблагодарил всех за поддержкуВстал на ноги: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега ЗубковаОлег Зубков перед нападением льва в "Тайгане" - сафари-парк показал видео
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РИА Новости Крым
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олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", парк львов "тайган", новости крыма, крым, видео
Зубков рассказал о роковом дне в "Тайгане"

Владелец "Тайгана" Олег Зубков рассказал о нападении льва и полученных травмах

12:59 08.07.2025 (обновлено: 13:00 08.07.2025)
 
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БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН, 8 июл - РИА Новости Крым. У владельца крымского парков львов Олега Зубкова в результате нападения хищника повреждены позвонки, трахея, крупные вены и грудные мышцы. Об этом сам Зубков рассказал на пресс-конференции в "Тайгане" во вторник.
Он отметил, что схватка со львом могла закончиться гораздо хуже.
"Самое главное, что этого хищника не поддержали соплеменники, в таком случае ЧП закончилось бы "полномасштабной трагедией", - сказал Зубков, отметив, что это первое серьезное нападение за 30 лет его работы.
Он рассказал, что пошел закрывать калитку вольера у одного из львов, параллельно раскидывая мясо хищникам.
"Под мостом сидел лев и ел. Я нарушил расстояние, которое должно быть гораздо больше, чем я себе позволил, потому что мне мешала ограда. Я этой калиткой спровоцировал его, и он напал на меня, показав злость и агрессию", — рассказал Зубков.
Какое-то время он пытался сдержать льва, но "хищник есть хищник". Зубков также отметил, что до последнего старался "сохранить дыхание".
Он поблагодарил всех медиков, которые оказывали ему помощь и добавил, что уже идет на поправку.
"Не судите меня строго за то, что произошло. Я еще раз говорю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Я выбрал себе смертельно опасную работу со львами. И я уже 30 лет захожу в клетки к разным хищникам", — сказал директор парка львов.
22 июня в парке львов "Тайган" во время кормления львов в парке один из хищников напал на Олега Зубкова. Врачи Белогорской больницы прооперировали его. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. 23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. 24 июня Олега Зубкова перевезли на лечение в Краснодар. Там он перенес еще одну операцию.
Через десять дней после случившегося Зубкова выписали из больницы.
Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым - незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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