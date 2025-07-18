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Зачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Зачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ
Зачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Зачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ
Киевский режим скрывает данные о потерях ВСУ, поскольку не хочет выплачивать компенсации семьям погибших украинских боевиков. Об этом завил губернатор... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T09:36
2025-07-18T09:36
украина
евгений балицкий
запорожская область
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим скрывает данные о потерях ВСУ, поскольку не хочет выплачивать компенсации семьям погибших украинских боевиков. Об этом завил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.Губернатор Запорожской области ранее опубликовывал часть списков погибших солдат ВСУ, которых удалось идентифицировать. По его словам, эта публикация была вынужденной мерой.7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась только 11 июня. К 16 июня Россия передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что РФ готова передать еще несколько тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.Накануне Украина приняла еще тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, взамен переданы 19 тел погибших российских военных. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова к передаче трех тысяч тел.По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые, поэтому Киев не забирает тела своих солдат и офицеров. Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, говорила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и раненымиНа Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУНовости СВО: поражение ВСУ идет по всем направлениям фронта
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украина, евгений балицкий, запорожская область, потери всу , новости сво
Зачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ

Балицкий: Киев не хочет платить компенсации семьям погибших боевиков и скрывает потери ВСУ

09:36 18.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим скрывает данные о потерях ВСУ, поскольку не хочет выплачивать компенсации семьям погибших украинских боевиков. Об этом завил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.

"Украина отказывалась принимать тела своих погибших. Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации", –сказал Балицкий.

Губернатор Запорожской области ранее опубликовывал часть списков погибших солдат ВСУ, которых удалось идентифицировать. По его словам, эта публикация была вынужденной мерой.
"Мы решили тогда обнародовать списки, чтобы у родственников была возможность понять, что их водят за нос, чтоб могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей", – подчеркнул губернатор.
7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась только 11 июня. К 16 июня Россия передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что РФ готова передать еще несколько тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.
Накануне Украина приняла еще тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, взамен переданы 19 тел погибших российских военных. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова к передаче трех тысяч тел.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые, поэтому Киев не забирает тела своих солдат и офицеров. Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, говорила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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