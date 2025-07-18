https://crimea.ria.ru/20250718/zachem-kiev-skryvaet-realnye-dannye-o-poteryakh-vsu-1148045355.html

Зачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ

Зачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Зачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ

Киевский режим скрывает данные о потерях ВСУ, поскольку не хочет выплачивать компенсации семьям погибших украинских боевиков. Об этом завил губернатор... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T09:36

2025-07-18T09:36

2025-07-18T09:36

украина

евгений балицкий

запорожская область

потери всу

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_321a2249aa6672bd5393999b1ad5ef0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим скрывает данные о потерях ВСУ, поскольку не хочет выплачивать компенсации семьям погибших украинских боевиков. Об этом завил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.Губернатор Запорожской области ранее опубликовывал часть списков погибших солдат ВСУ, которых удалось идентифицировать. По его словам, эта публикация была вынужденной мерой.7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась только 11 июня. К 16 июня Россия передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что РФ готова передать еще несколько тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.Накануне Украина приняла еще тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, взамен переданы 19 тел погибших российских военных. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова к передаче трех тысяч тел.По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые, поэтому Киев не забирает тела своих солдат и офицеров. Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, говорила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и раненымиНа Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУНовости СВО: поражение ВСУ идет по всем направлениям фронта

украина

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, евгений балицкий, запорожская область, потери всу , новости сво