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Обмен пленными и передача тел солдат ВСУ не состоялись – Минобороны РФ

Обмен пленными и передача тел солдат ВСУ не состоялись – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Обмен пленными и передача тел солдат ВСУ не состоялись – Минобороны РФ

Украина не вышла на контакт, поэтому гуманитарная акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Российская сторона видит сообщения РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T19:10

2025-06-07T19:10

2025-06-07T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Украина не вышла на контакт, поэтому гуманитарная акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Российская сторона видит сообщения в СМИ, что передача тел погибших украинских военнослужащих и обмен пленными перенесены на следующую неделю – Россия ждет соответствующих официальных заявлений. Об этом сообщил представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин.И отметил, что российская сторона готова работать прямо сейчас по передаче киевскому режиму тел погибших военных ВСУ."Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена, и заинтересованы в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, которая достигнута в результате второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле", – сказал Зорин.Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Об этом в субботу сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.Позже в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших. Так главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала действия украинской стороны.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова так объяснила действия Киева: киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые, подчеркнув, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, министерство обороны рф, переговоры, обмен пленными, видео, украина, видео