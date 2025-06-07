Обмен пленными и передача тел солдат ВСУ не состоялись – Минобороны РФ
Обмен пленными и передача тел солдат ВСУ не состоялись – Минобороны РФ
19:10 07.06.2025 (обновлено: 19:28 07.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Украина не вышла на контакт, поэтому гуманитарная акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Российская сторона видит сообщения в СМИ, что передача тел погибших украинских военнослужащих и обмен пленными перенесены на следующую неделю – Россия ждет соответствующих официальных заявлений. Об этом сообщил представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин.
"К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась. Мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы перенесена на следующую неделю. Ждем официальных уведомлений по этому вопросу", – заявил он.
И отметил, что российская сторона готова работать прямо сейчас по передаче киевскому режиму тел погибших военных ВСУ.
"Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена, и заинтересованы в выполнении этой сугубо гуманитарной акции, которая достигнута в результате второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле", – сказал Зорин.
Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Об этом в субботу сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.
Позже в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.
Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших. Так главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала действия украинской стороны.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова так объяснила действия Киева: киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые, подчеркнув, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа.
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