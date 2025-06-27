Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ
РФ готова передать Киеву 3 тысячи тел солдат и ждет подтверждения о готовности их принять
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, если Киев подтвердит готовность их принять. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.
"Мы уже свыше шести тысяч тел отдали, и готовы еще три тысячи отдать. Дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих солдат", - сказал президент.
По словам президента, эта гуманитарная составляющая "создает условия для обсуждения сути проблемы" между переговорными группами двух стран в дальнейшем.
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, время новой встречи еще не определено, сообщил ранее сообщил президент России Владимир Путин.
О готовности передать Киеву три тысячи тел погибших украинских солдат президент сообщал еще 19 июня. Это намерение подтвердил и его советник Владимир Мединский.
7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась в среду, 11 июня. В первой партии Москва передала Киеву 1212 тел солдат, а взамен получила тела 27 погибших бойцов российской армии.
16 июня Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что Россия готова "на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне".
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