https://crimea.ria.ru/20250627/delo-za-kievom-rossiya-gotova-peredat-esche-tri-tysyachi-tel-soldat-vsu-1147545364.html

Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ

Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ

Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, если Киев подтвердит готовность их принять. Об этом сообщил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T18:19

2025-06-27T18:19

2025-06-27T18:19

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, если Киев подтвердит готовность их принять. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.По словам президента, эта гуманитарная составляющая "создает условия для обсуждения сути проблемы" между переговорными группами двух стран в дальнейшем.Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, время новой встречи еще не определено, сообщил ранее сообщил президент России Владимир Путин.О готовности передать Киеву три тысячи тел погибших украинских солдат президент сообщал еще 19 июня. Это намерение подтвердил и его советник Владимир Мединский. 7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась в среду, 11 июня. В первой партии Москва передала Киеву 1212 тел солдат, а взамен получила тела 27 погибших бойцов российской армии.16 июня Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что Россия готова "на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, потери всу , новости сво