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Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ
Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ
Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, если Киев подтвердит готовность их принять. Об этом сообщил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T18:19
2025-06-27T18:19
владимир путин (политик)
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, если Киев подтвердит готовность их принять. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.По словам президента, эта гуманитарная составляющая "создает условия для обсуждения сути проблемы" между переговорными группами двух стран в дальнейшем.Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, время новой встречи еще не определено, сообщил ранее сообщил президент России Владимир Путин.О готовности передать Киеву три тысячи тел погибших украинских солдат президент сообщал еще 19 июня. Это намерение подтвердил и его советник Владимир Мединский. 7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась в среду, 11 июня. В первой партии Москва передала Киеву 1212 тел солдат, а взамен получила тела 27 погибших бойцов российской армии.16 июня Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что Россия готова "на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, потери всу , новости сво
Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ

РФ готова передать Киеву 3 тысячи тел солдат и ждет подтверждения о готовности их принять

18:19 27.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, если Киев подтвердит готовность их принять. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.

"Мы уже свыше шести тысяч тел отдали, и готовы еще три тысячи отдать. Дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих солдат", - сказал президент.

По словам президента, эта гуманитарная составляющая "создает условия для обсуждения сути проблемы" между переговорными группами двух стран в дальнейшем.
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, время новой встречи еще не определено, сообщил ранее сообщил президент России Владимир Путин.
О готовности передать Киеву три тысячи тел погибших украинских солдат президент сообщал еще 19 июня. Это намерение подтвердил и его советник Владимир Мединский.
7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась в среду, 11 июня. В первой партии Москва передала Киеву 1212 тел солдат, а взамен получила тела 27 погибших бойцов российской армии.
16 июня Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что Россия готова "на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне".
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Владимир Путин (политик)РоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПотери ВСУНовости СВО
 
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