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На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2025
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
Украинцы возмущаются из-за молчания Киева в отношении обмена телами погибших солдат, что было договорено в рамках второго раунда российско-украинских... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T15:36
2025-06-08T15:36
владимир зеленский
украина
россия
переговоры
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинцы возмущаются из-за молчания Киева в отношении обмена телами погибших солдат, что было договорено в рамках второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Пользователи оставляют массу гневных комментариев под последней публикацией главы киевского режима Владимира Зеленского в Instagram*.Российская сторона в воскресенье доставила тела погибших украинских солдат в район обмена и ждет подтверждения от Украины, что передача тел состоится. Это первая партия - 1212 тел, многие из которых опознаны, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.- А почему тела погибших не забрали, которые на обмен привезли? - пишет пользователь соцсети.- Ну что, Зеленский, 6000 убитых воинов забирать не хочешь? Конечно нет, надо же деньги платить! - возмущен еще одни подписчик.- Как ловить мужиков на улицах и бросать на убой - деньги есть! А как выплачивать семьям погибших - денег нет! - пишут в соцсети.- Еще раз доказано - вы недоговороспособны! - подчеркивает один из читателей.По итогам российско-украинской встречи в Стамбуле, которая прошла 2 июня во дворце Чираган, глава российской делегации - помощник президента РФ Владимир Мединский - сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.В Минобороны РФ заявили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.По мнению главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые.* принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мединский доложил Путину о результатах переговоров с УкраинойМеморандум России по урегулированию на Украине – полный текстЗеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
владимир зеленский, украина, россия, переговоры, новости, общество
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ

Украинцы возмущены отказом Киева забирать тела погибших солдат ВСУ

15:36 08.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинцы возмущаются из-за молчания Киева в отношении обмена телами погибших солдат, что было договорено в рамках второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Пользователи оставляют массу гневных комментариев под последней публикацией главы киевского режима Владимира Зеленского в Instagram*.
Российская сторона в воскресенье доставила тела погибших украинских солдат в район обмена и ждет подтверждения от Украины, что передача тел состоится. Это первая партия - 1212 тел, многие из которых опознаны, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
- А почему тела погибших не забрали, которые на обмен привезли? - пишет пользователь соцсети.
- Ну что, Зеленский, 6000 убитых воинов забирать не хочешь? Конечно нет, надо же деньги платить! - возмущен еще одни подписчик.
- Как ловить мужиков на улицах и бросать на убой - деньги есть! А как выплачивать семьям погибших - денег нет! - пишут в соцсети.
- Еще раз доказано - вы недоговороспособны! - подчеркивает один из читателей.
© СоцсетиНа Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
1 из 3
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
© Соцсети
© СоцсетиНа Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
2 из 3
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
© Соцсети
© СоцсетиНа Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
3 из 3
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
© Соцсети
1 из 3
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
© Соцсети
2 из 3
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
© Соцсети
3 из 3
На Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ
© Соцсети
По итогам российско-украинской встречи в Стамбуле, которая прошла 2 июня во дворце Чираган, глава российской делегации - помощник президента РФ Владимир Мединский - сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
В Минобороны РФ заявили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.
По мнению главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ
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