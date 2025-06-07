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Не желают тратиться – Симоньян об отказе Киева забрать тела погибших - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Не желают тратиться – Симоньян об отказе Киева забрать тела погибших
Не желают тратиться – Симоньян об отказе Киева забрать тела погибших - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Не желают тратиться – Симоньян об отказе Киева забрать тела погибших
Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших. Так главный редактор... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T18:07
2025-06-07T18:07
маргарита симоньян
россия
мнения
новости
переговоры
обмен пленными
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших. Так главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала действия украинской стороны.По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые, поэтому Киев не забирает тела своих солдат и офицеров.Как сообщили в Минобороны РФ, согласие Киева на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено.Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.По словам помощника президента РФ, главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но представители украинской стороны не явились на обмен.Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации был министр обороны Украины Рустем Умеров.3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодежь – солдат младше 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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маргарита симоньян, россия, мнения, новости, переговоры, обмен пленными, украина
Не желают тратиться – Симоньян об отказе Киева забрать тела погибших

Симоньян: Киев не забирает тела погибших солдат из-за нежелания тратиться на компенсации

18:07 07.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших. Так главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала действия украинской стороны.

"Киевский режим отказался забирать тела своих военных. Отказался проводить обмен пленными. Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации", – написала она в своем Telegram-канале.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые, поэтому Киев не забирает тела своих солдат и офицеров.
Как сообщили в Минобороны РФ, согласие Киева на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено.
Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.
По словам помощника президента РФ, главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но представители украинской стороны не явились на обмен.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации был министр обороны Украины Рустем Умеров.
3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.
По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодежь – солдат младше 25 лет.
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Маргарита СимоньянРоссияМненияНовостиПереговорыОбмен пленнымиУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
18:07Не желают тратиться – Симоньян об отказе Киева забрать тела погибших
17:39Киев до сих пор не дал согласие на получение тел – Минобороны РФ
17:23В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:22Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела
17:10Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:43Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
16:17На востоке Крыма достраивают водный тракт
16:00Морской транспорт Севастополя возобновил работу
15:40Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России
15:27В Севастополе остановили катера и паромы
15:04Минобороны РФ: Украина перенесла обмен телами погибших и ранеными
14:38В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон
14:17Новости СВО: армия России заняла выгодные рубежи на ряде направлений
13:47Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными
13:39Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря
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