Не желают тратиться – Симоньян об отказе Киева забрать тела погибших
Симоньян: Киев не забирает тела погибших солдат из-за нежелания тратиться на компенсации
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших. Так главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала действия украинской стороны.
"Киевский режим отказался забирать тела своих военных. Отказался проводить обмен пленными. Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации", – написала она в своем Telegram-канале.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые, поэтому Киев не забирает тела своих солдат и офицеров.
Как сообщили в Минобороны РФ, согласие Киева на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено.
Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.
По словам помощника президента РФ, главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но представители украинской стороны не явились на обмен.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации был министр обороны Украины Рустем Умеров.
3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.
По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодежь – солдат младше 25 лет.
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