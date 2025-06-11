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Украине передали первую партию тел военных - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Украине передали первую партию тел военных
Украине передали первую партию тел военных - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Украине передали первую партию тел военных
Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. РФ передала 1212 тел солдат ВСУ украинской стороне в среду. Взамен... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T14:20
2025-06-11T14:41
владимир мединский
новости
обмен пленными
россия
переговоры
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. РФ передала 1212 тел солдат ВСУ украинской стороне в среду. Взамен российская сторона получила тела 27 погибших бойцов РФ. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.Он добавил, что работа продолжится все эти дни. По информации Мединского в четверг начнутся срочные "санитарные обмены"."Завтра начнем также срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта", – анонсировал помощник президента России.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что трейлеры с погибшими военнослужащими ВСУ уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче тел Киеву.В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленнымиНа Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУЗаморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне – Мединский
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РИА Новости Крым
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владимир мединский, новости, обмен пленными, россия, переговоры, всу (вооруженные силы украины), украина
Украине передали первую партию тел военных

Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ и взамен получила 27 погибших бойцов РФ

14:20 11.06.2025 (обновлено: 14:41 11.06.2025)
 
© Владимир МединскийРоссия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ
Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ
© Владимир Мединский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. РФ передала 1212 тел солдат ВСУ украинской стороне в среду. Взамен российская сторона получила тела 27 погибших бойцов РФ. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
"Началась передача тел погибших солдат в соответствии со "стамбульскими договоренностями". Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански", – сказано в сообщении.
Он добавил, что работа продолжится все эти дни. По информации Мединского в четверг начнутся срочные "санитарные обмены".
"Завтра начнем также срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта", – анонсировал помощник президента России.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что трейлеры с погибшими военнослужащими ВСУ уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче тел Киеву.
В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
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