https://crimea.ria.ru/20250611/ukraine-peredali-pervuyu-partiyu-tel-voennykh-1147130350.html

Украине передали первую партию тел военных

Украине передали первую партию тел военных - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Украине передали первую партию тел военных

Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. РФ передала 1212 тел солдат ВСУ украинской стороне в среду. Взамен... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T14:20

2025-06-11T14:20

2025-06-11T14:41

владимир мединский

новости

обмен пленными

россия

переговоры

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. РФ передала 1212 тел солдат ВСУ украинской стороне в среду. Взамен российская сторона получила тела 27 погибших бойцов РФ. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.Он добавил, что работа продолжится все эти дни. По информации Мединского в четверг начнутся срочные "санитарные обмены"."Завтра начнем также срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта", – анонсировал помощник президента России.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что трейлеры с погибшими военнослужащими ВСУ уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче тел Киеву.В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленнымиНа Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУЗаморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне – Мединский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, новости, обмен пленными, россия, переговоры, всу (вооруженные силы украины), украина