Украине передали первую партию тел военных
Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ и взамен получила 27 погибших бойцов РФ
14:20 11.06.2025 (обновлено: 14:41 11.06.2025)
© Владимир МединскийРоссия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ
© Владимир Мединский
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. РФ передала 1212 тел солдат ВСУ украинской стороне в среду. Взамен российская сторона получила тела 27 погибших бойцов РФ. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
"Началась передача тел погибших солдат в соответствии со "стамбульскими договоренностями". Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански", – сказано в сообщении.
Он добавил, что работа продолжится все эти дни. По информации Мединского в четверг начнутся срочные "санитарные обмены".
"Завтра начнем также срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта", – анонсировал помощник президента России.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что трейлеры с погибшими военнослужащими ВСУ уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче тел Киеву.
В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
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