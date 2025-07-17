Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ
Мединский: Россия в четверг передала Украине еще тысячу тел погибших солдат ВСУ
11:21 17.07.2025 (обновлено: 11:27 17.07.2025)
© Владимир МединскийРоссия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ
© Владимир Мединский
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, взамен переданы 19 тел погибших российских военных. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
"В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась только 11 июня. К 16 июня Россия передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что РФ готова передать еще несколько тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.
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