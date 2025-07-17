https://crimea.ria.ru/20250717/rossiya-peredala-ukraine-esche-tysyachu-tel-soldat-vsu-1148018686.html

Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ

Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ

Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, взамен переданы 19 тел погибших российских военных. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T11:21

2025-07-17T11:21

2025-07-17T11:27

россия

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

владимир мединский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, взамен переданы 19 тел погибших российских военных. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась только 11 июня. К 16 июня Россия передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, сообщали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что РФ готова передать еще несколько тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, владимир мединский