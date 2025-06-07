Рейтинг@Mail.ru
Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250607/ukraine-ne-nuzhny-ee-grazhdane--zakharova-ob-otkaze-kieva-zabrat-tela-1147024395.html
Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела
Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела
Киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Киева забрать тела... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T17:22
2025-06-07T17:25
мария захарова
россия
мнения
переговоры
новости
обмен пленными
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Киева забрать тела своих солдат и офицеров, подчеркнув, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов.Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.По словам помощника президента РФ, главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но представители украинской стороны не явились на обмен.Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации был министр обороны Украины Рустем Умеров.3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, россия, мнения, переговоры, новости, обмен пленными, украина
Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела

Захарова: свои живые и мертвые граждане Украине не нужны

17:22 07.06.2025 (обновлено: 17:25 07.06.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Киева забрать тела своих солдат и офицеров, подчеркнув, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов.

"Киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые. Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывался предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа", – сказала она в комментарии РИА Новости.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.
По словам помощника президента РФ, главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но представители украинской стороны не явились на обмен.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации был министр обороны Украины Рустем Умеров.
3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.
По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Мария ЗахароваРоссияМненияПереговорыНовостиОбмен пленнымиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Не желают тратиться – Симоньян об отказе Киева забрать тела погибших
17:39Киев до сих пор не дал согласие на получение тел – Минобороны РФ
17:23В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:22Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела
17:10Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:43Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домов
16:17На востоке Крыма достраивают водный тракт
16:00Морской транспорт Севастополя возобновил работу
15:40Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России
15:27В Севастополе остановили катера и паромы
15:04Минобороны РФ: Украина перенесла обмен телами погибших и ранеными
14:38В России упростили доступ к маткапиталу – Путин подписал закон
14:17Новости СВО: армия России заняла выгодные рубежи на ряде направлений
13:47Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными
13:39Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря
13:36Групповые дальнобойные удары по Украине сегодня: что поражено ВС России
13:31Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью
13:04Карадаг – лучшее место для карбонового полигона в Крыму: в чем причина
12:31Штраф в полмиллиона за продажу энергетиков детям – Путин подписал закон
12:16ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в авто
Лента новостейМолния