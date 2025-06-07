Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела
Захарова: свои живые и мертвые граждане Украине не нужны
17:22 07.06.2025 (обновлено: 17:25 07.06.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Киева забрать тела своих солдат и офицеров, подчеркнув, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов.
"Киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые. Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывался предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа", – сказала она в комментарии РИА Новости.
Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.
По словам помощника президента РФ, главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но представители украинской стороны не явились на обмен.
Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации был министр обороны Украины Рустем Умеров.
3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.
По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
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