https://crimea.ria.ru/20250607/ukraine-ne-nuzhny-ee-grazhdane--zakharova-ob-otkaze-kieva-zabrat-tela-1147024395.html

Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела

Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Украине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать тела

Киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Киева забрать тела... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T17:22

2025-06-07T17:22

2025-06-07T17:25

мария захарова

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мнения

переговоры

новости

обмен пленными

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Киева забрать тела своих солдат и офицеров, подчеркнув, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов.Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона не подтвердила проведение 7 июня обмена согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям между делегациями России и Украины.По словам помощника президента РФ, главы российской переговорной делегации Владимира Мединского, Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но представители украинской стороны не явились на обмен.Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации был министр обороны Украины Рустем Умеров.3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, россия, мнения, переговоры, новости, обмен пленными, украина