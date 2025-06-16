https://crimea.ria.ru/20250616/rossiya-zavershila-peredachu-ukraine-6060-tel-pogibshikh-voennosluzhaschikh-vsu-1147254957.html

Россия завершила передачу Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ

Россия завершила передачу Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Россия завершила передачу Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ

Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, взамен возвращены 78 погибших бойцов российской... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T13:38

2025-06-16T13:38

2025-06-16T13:51

россия

украина

новости

владимир мединский

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передала Киеву 6060 тел украинских солдат и офицеров, взамен возвращены 78 погибших бойцов российской армии. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.С линии фронта поступают тяжелораненые, уже налажены срочные санитарные передачи. Также продолжается обмен пленными, уточнил Мединский.В Минобороны уточнили, что в понедельник в рамках очередного этапа обмена российская сторона передала украинской 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского бойца. В Минобороны добавили, что Россия готова "на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне".Передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями началась в среду, 11 июня. В первой партии Москва передала Киеву 1212 тел солдат, а взамен получила тела 27 погибших бойцов российской армии.Еще в субботу, 7 июня, российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но в Киеве резко перенесли на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украине передали первую партию тел военныхОбмен телами между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявлениеНа Украине возмущены отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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