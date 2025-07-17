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Новости СВО: поражение ВСУ идет по всем направлениям фронта

Новости СВО: поражение ВСУ идет по всем направлениям фронта - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Новости СВО: поражение ВСУ идет по всем направлениям фронта

Российские войска продолжают наступательные действия и наносят значительные потери противнику по всей линии фронта: за сутки уничтожены около 1200 боевиков... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T13:47

2025-07-17T13:47

2025-07-17T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступательные действия и наносят значительные потери противнику по всей линии фронта: за сутки уничтожены около 1200 боевиков Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Варачино, Павловка и Кондратовка Сумской области, а также освободили населенный пункт Дегтярное на Харьковском направлении. Противник потеряли до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Волчий Яр, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Харьковской области. Потери ВСУ составили более 215 боевиков, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационная станция, станция радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки, а также пять складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белая Гора, Иванополье и Новоселовка ДНР. Противник потерял до 135 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Попов Яр ДНР и разгромила формирования противника в районах населенных пунктов Удачное, Муравка, Петровского, Степановка и Новоукраинка ДНР. Потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и радиолокационная станция.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Малиевка Днепропетровской области и Зеленое Поле Запорожской области. Украинские формирования потеряли до 190 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Каменское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Белогорье, Новоданиловка, Степовое и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств.Авиация ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли удары по цехам производства ударных FPV-дронов, местам хранения и управления БПЛА, укрытиям комплексов противовоздушной обороны, объектам полевого аэродрома, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 133-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу