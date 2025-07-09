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США с 1 августа вводят пошлины для Молдавии и еще пяти стран - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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США с 1 августа вводят пошлины для Молдавии и еще пяти стран
США с 1 августа вводят пошлины для Молдавии и еще пяти стран - РИА Новости Крым, 09.07.2025
США с 1 августа вводят пошлины для Молдавии и еще пяти стран
С первого августа США вводят дополнительные пошлины на импорт из еще шести стран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T20:47
2025-07-09T20:32
сша
дональд трамп
экономика
пошлина
в мире
политика
внешняя политика
алжир
ливия
ирак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым. С первого августа США вводят дополнительные пошлины на импорт из еще шести стран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.На этой неделе Трамп заявил, что США введут десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там не было России и Белоруссии. Трамп назвал такие меры "декларацией экономической независимости" США и заявил, что они помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.Ответные пошлины Евросоюза в размере 10-25% должны были вступить в действие с 15 апреля. Однако 9 апреля Трамп заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. В ответ уже на следующий день Евросоюз заморозил действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме.По мнению экономиста Михаила Беляева, ведя такую политику, США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиямиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп угрожает странам БРИКС"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявлениеКакую роль сыграет Россия в торговой войне Китая и США - мнение
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РИА Новости Крым
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сша, дональд трамп, экономика, пошлина, в мире, политика, внешняя политика, алжир, ливия, ирак, молдавия, филиппины, новости
США с 1 августа вводят пошлины для Молдавии и еще пяти стран

Трамп объявил о дополнительных пошлинах в 30% на весь импорт из еще шести стран

20:47 09.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым. С первого августа США вводят дополнительные пошлины на импорт из еще шести стран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Как пишет РИА Новости, для Алжира, Ливии, Ирака пошлины составят 30 процентов; для Брунея и Молдавии — 25 процентов; для Филиппин — 20 процентов.
На этой неделе Трамп заявил, что США введут десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там не было России и Белоруссии. Трамп назвал такие меры "декларацией экономической независимости" США и заявил, что они помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Ответные пошлины Евросоюза в размере 10-25% должны были вступить в действие с 15 апреля. Однако 9 апреля Трамп заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. В ответ уже на следующий день Евросоюз заморозил действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме.
По мнению экономиста Михаила Беляева, ведя такую политику, США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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