https://crimea.ria.ru/20250705/ya-zhestche-s-rossiey-chem-s-iranom-tramp-sdelal-zayavlenie-1147726010.html

"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление

"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление - РИА Новости Крым, 05.07.2025

"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление

Президент США Дональд Трамп отметил профессионализм президента России Владимира Путина в умении справляться с санкциями. Об этом он заявил по итогу разговора о... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T07:52

2025-07-05T07:52

2025-07-05T07:56

владимир путин (политик)

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отметил профессионализм президента России Владимира Путина в умении справляться с санкциями. Об этом он заявил по итогу разговора о возможном введении новых ограничений против РФ, пишет РИА Новости.При этом он не исключил, что Вашингтон может предпринять новые ограничительные шаги, поскольку контакты с Москвой "жестче, чем с любой другой страной", убежден Трамп."Я думаю, я жестче с Россией, чем я с Ираном, на самом деле. Я думаю, я жестче с Россией, чем почти с любой другой страной", - сказал президент США.Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин с Трампом обсудили УкраинуПутин стремится к урегулированию украинского конфликта – ТрампПутин оценил перспективу личной встречи с Трампом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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