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"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление
"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление - РИА Новости Крым, 05.07.2025
"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление
Президент США Дональд Трамп отметил профессионализм президента России Владимира Путина в умении справляться с санкциями. Об этом он заявил по итогу разговора о... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T07:52
2025-07-05T07:56
владимир путин (политик)
дональд трамп
санкции
санкции против россии
россия
сша
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отметил профессионализм президента России Владимира Путина в умении справляться с санкциями. Об этом он заявил по итогу разговора о возможном введении новых ограничений против РФ, пишет РИА Новости.При этом он не исключил, что Вашингтон может предпринять новые ограничительные шаги, поскольку контакты с Москвой "жестче, чем с любой другой страной", убежден Трамп."Я думаю, я жестче с Россией, чем я с Ираном, на самом деле. Я думаю, я жестче с Россией, чем почти с любой другой страной", - сказал президент США.Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин с Трампом обсудили УкраинуПутин стремится к урегулированию украинского конфликта – ТрампПутин оценил перспективу личной встречи с Трампом
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владимир путин (политик), дональд трамп, санкции, санкции против россии, россия, сша, политика, внешняя политика, новости
"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление

Трамп назвал Путина профессионалом

07:52 05.07.2025 (обновлено: 07:56 05.07.2025)
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo Win McNamee
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отметил профессионализм президента России Владимира Путина в умении справляться с санкциями. Об этом он заявил по итогу разговора о возможном введении новых ограничений против РФ, пишет РИА Новости.

"Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин - ред.) воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал... Ему (Путину - ред.) удавалось справляться с санкциями", - отметил лидер Белого дома.

При этом он не исключил, что Вашингтон может предпринять новые ограничительные шаги, поскольку контакты с Москвой "жестче, чем с любой другой страной", убежден Трамп.
"Я думаю, я жестче с Россией, чем я с Ираном, на самом деле. Я думаю, я жестче с Россией, чем почти с любой другой страной", - сказал президент США.
Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.
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Владимир Путин (политик)Дональд ТрампСанкцииСанкции против РоссииРоссияСШАПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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