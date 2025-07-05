"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление
Трамп назвал Путина профессионалом
07:52 05.07.2025 (обновлено: 07:56 05.07.2025)
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Win McNamee
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отметил профессионализм президента России Владимира Путина в умении справляться с санкциями. Об этом он заявил по итогу разговора о возможном введении новых ограничений против РФ, пишет РИА Новости.
"Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин - ред.) воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал... Ему (Путину - ред.) удавалось справляться с санкциями", - отметил лидер Белого дома.
При этом он не исключил, что Вашингтон может предпринять новые ограничительные шаги, поскольку контакты с Москвой "жестче, чем с любой другой страной", убежден Трамп.
"Я думаю, я жестче с Россией, чем я с Ираном, на самом деле. Я думаю, я жестче с Россией, чем почти с любой другой страной", - сказал президент США.
Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.
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