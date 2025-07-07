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Трамп пригрозил десятипроцентными пошлинами за поддержку БРИКС - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Трамп пригрозил десятипроцентными пошлинами за поддержку БРИКС
Трамп пригрозил десятипроцентными пошлинами за поддержку БРИКС - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Трамп пригрозил десятипроцентными пошлинами за поддержку БРИКС
США введут десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T06:53
2025-07-07T09:19
сша
брикс
пошлина
дональд трамп
политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. США введут десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там не было России и Белоруссии. Трамп назвал такие меры "декларацией экономической независимости" США и заявил, что они помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.Ответные пошлины Евросоюза в размере 10-25% должны были вступить в действие с 15 апреля. Однако 9 апреля Трамп заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. В ответ уже на следующий день Евросоюз заморозил действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме.По мнению экономиста Михаила Беляева, ведя такую политику, США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС, заявил, что совокупный валовый внутренний продукт стран БРИКС по паритету покупательной способности составляет уже 77 триллионов долларов, что в 1,3 раза больше, чем в странах "Группы семи" (G7). Он отметил, что на страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики. Кроме того, БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 2025 года к объединению присоединилась Индонезия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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сша, брикс, пошлина, дональд трамп, политика, экономика
Трамп пригрозил десятипроцентными пошлинами за поддержку БРИКС

Трамп пригрозил ввести десятипроцентные пошлины за поддержку политики БРИКС

06:53 07.07.2025 (обновлено: 09:19 07.07.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. США введут десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
"Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет", — написал он в соцсети Truth Social.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там не было России и Белоруссии. Трамп назвал такие меры "декларацией экономической независимости" США и заявил, что они помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Ответные пошлины Евросоюза в размере 10-25% должны были вступить в действие с 15 апреля. Однако 9 апреля Трамп заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. В ответ уже на следующий день Евросоюз заморозил действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме.
По мнению экономиста Михаила Беляева, ведя такую политику, США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.
Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС, заявил, что совокупный валовый внутренний продукт стран БРИКС по паритету покупательной способности составляет уже 77 триллионов долларов, что в 1,3 раза больше, чем в странах "Группы семи" (G7). Он отметил, что на страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики. Кроме того, БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 2025 года к объединению присоединилась Индонезия.
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СШАБРИКСПошлинаДональд ТрампПолитикаЭкономика
 
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