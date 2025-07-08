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Зачем Трамп угрожает странам БРИКС - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Зачем Трамп угрожает странам БРИКС
Зачем Трамп угрожает странам БРИКС - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Зачем Трамп угрожает странам БРИКС
Новые угрозы президента США Дональда Трампа странам БРИКС и всем геополитическим конкурентам Америки в сфере торговли доказывают, что в Вашингтоне, независимо... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T09:17
2025-07-08T09:17
дональд трамп
мнения
константин косачев
торговля
внешняя торговля
брикс
торговые войны
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Новые угрозы президента США Дональда Трампа странам БРИКС и всем геополитическим конкурентам Америки в сфере торговли доказывают, что в Вашингтоне, независимо от администраций, не меняют своего отношения к миру, против которого всегда есть одно оружие – политическое. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Накануне Трамп пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины в отношении всех без исключения стран, которые поддерживают "антиамериканскую" политику БРИКС.По словам Косачева, такие угрозы со стороны властей США – явление качественно новое, но и преемственное.Он напомнил, что все начиналось с того, что США политизировали помощь развивающимся странам, причем это было политикой американских администраций как демократических, так и республиканских. И однажды политика Америки стала жестко увязанной не с реальными потребностями поддержки государств, которые в этом нуждаются, а с "правильными" для США голосованиями в ООН.Так в образе США как "оплота свободы и справедливости" появилась глубокая трещина – на поверхность вышли взамен гуманистических чисто меркантильные интересы, и сегодня этот процесс продолжается, только теперь в сфере торговли, подчеркнул Косачев.При этом Запад годами пытался обвинить Россию в том, что она использует энергетику как оружие, хотя РФ была и останется абсолютно надежным энергетическим партнером, несмотря на различные внешние воздействия, подчеркнул дипломат."Украинцы воровали российский транзитный газ, а затем и полностью этот транзит перекрыли. Да и "северные потоки" не российскими диверсантами взрывались, оружие было явно западного происхождения", – заметил Косачев.Поэтому нынешняя тарифная война Трампа против БРИКС и всех прочих геополитических соперников США не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции, бесцеремонное подавление любых других центров развития и силы, делает он вывод.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружениеПочему Трамп был разочарован разговором с Путиным"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, мнения, константин косачев, торговля, внешняя торговля, брикс, торговые войны, сша, политика
Зачем Трамп угрожает странам БРИКС

Угрозы Трампа странам БРИКС показывают желание сделать Америку снова великой за чужой счет

09:17 08.07.2025
 
© AP Photo/ Paul SancyaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Paul Sancya
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Новые угрозы президента США Дональда Трампа странам БРИКС и всем геополитическим конкурентам Америки в сфере торговли доказывают, что в Вашингтоне, независимо от администраций, не меняют своего отношения к миру, против которого всегда есть одно оружие – политическое. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Накануне Трамп пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины в отношении всех без исключения стран, которые поддерживают "антиамериканскую" политику БРИКС.
По словам Косачева, такие угрозы со стороны властей США – явление качественно новое, но и преемственное.
Он напомнил, что все начиналось с того, что США политизировали помощь развивающимся странам, причем это было политикой американских администраций как демократических, так и республиканских. И однажды политика Америки стала жестко увязанной не с реальными потребностями поддержки государств, которые в этом нуждаются, а с "правильными" для США голосованиями в ООН.
Так в образе США как "оплота свободы и справедливости" появилась глубокая трещина – на поверхность вышли взамен гуманистических чисто меркантильные интересы, и сегодня этот процесс продолжается, только теперь в сфере торговли, подчеркнул Косачев.
"Пошлины, очевидно нарушающие принципы ВТО, изначально оправдывались стремлением восстановить торговые балансы. Теперь маски сброшены: торговля используется как политическое оружие. Трещина разрастается", – написал сенатор в своем Telegram-канале.
При этом Запад годами пытался обвинить Россию в том, что она использует энергетику как оружие, хотя РФ была и останется абсолютно надежным энергетическим партнером, несмотря на различные внешние воздействия, подчеркнул дипломат.
"Украинцы воровали российский транзитный газ, а затем и полностью этот транзит перекрыли. Да и "северные потоки" не российскими диверсантами взрывались, оружие было явно западного происхождения", – заметил Косачев.
Поэтому нынешняя тарифная война Трампа против БРИКС и всех прочих геополитических соперников США не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции, бесцеремонное подавление любых других центров развития и силы, делает он вывод.

"В лозунге "Сделать Америку снова великой" все отчетливее проступает вторая часть формулы – "за счет остального мира". Сильно напоминает практику переписывания изначально хороших лозунгов в "Скотном дворе" Джорджа Оруэлла: "Все животные равны, но некоторые животные равнее других". Дальше от главного принципа Устава ООН о равенстве уйти было просто невозможно", – подытожил Косачев.

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Дональд ТрампМненияКонстантин КосачевТорговляВнешняя торговляБРИКСТорговые войныСШАПолитика
 
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