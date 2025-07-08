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Зачем Трамп угрожает странам БРИКС

Зачем Трамп угрожает странам БРИКС - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Зачем Трамп угрожает странам БРИКС

Новые угрозы президента США Дональда Трампа странам БРИКС и всем геополитическим конкурентам Америки в сфере торговли доказывают, что в Вашингтоне, независимо... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T09:17

2025-07-08T09:17

2025-07-08T09:17

дональд трамп

мнения

константин косачев

торговля

внешняя торговля

брикс

торговые войны

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Новые угрозы президента США Дональда Трампа странам БРИКС и всем геополитическим конкурентам Америки в сфере торговли доказывают, что в Вашингтоне, независимо от администраций, не меняют своего отношения к миру, против которого всегда есть одно оружие – политическое. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Накануне Трамп пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины в отношении всех без исключения стран, которые поддерживают "антиамериканскую" политику БРИКС.По словам Косачева, такие угрозы со стороны властей США – явление качественно новое, но и преемственное.Он напомнил, что все начиналось с того, что США политизировали помощь развивающимся странам, причем это было политикой американских администраций как демократических, так и республиканских. И однажды политика Америки стала жестко увязанной не с реальными потребностями поддержки государств, которые в этом нуждаются, а с "правильными" для США голосованиями в ООН.Так в образе США как "оплота свободы и справедливости" появилась глубокая трещина – на поверхность вышли взамен гуманистических чисто меркантильные интересы, и сегодня этот процесс продолжается, только теперь в сфере торговли, подчеркнул Косачев.При этом Запад годами пытался обвинить Россию в том, что она использует энергетику как оружие, хотя РФ была и останется абсолютно надежным энергетическим партнером, несмотря на различные внешние воздействия, подчеркнул дипломат."Украинцы воровали российский транзитный газ, а затем и полностью этот транзит перекрыли. Да и "северные потоки" не российскими диверсантами взрывались, оружие было явно западного происхождения", – заметил Косачев.Поэтому нынешняя тарифная война Трампа против БРИКС и всех прочих геополитических соперников США не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции, бесцеремонное подавление любых других центров развития и силы, делает он вывод.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружениеПочему Трамп был разочарован разговором с Путиным"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявление

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мнения, константин косачев, торговля, внешняя торговля, брикс, торговые войны, сша, политика