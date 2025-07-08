Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение
Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение
06:37 08.07.2025 (обновлено: 06:46 08.07.2025)
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Пентагоне заявили, что по указанию президента США Дональда Трампа Украине направят дополнительное вооружение. Это следует из заявления официального представителя военного ведомства США Шона Парнелла.
"По указанию президента Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением убийств", – сказано в заявлении.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. При этом, как пишет Wall Street Journal, Трамп выразил готовность предоставить столько военной помощи, сколько сможет.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.
Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, было принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.
Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что "фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены". Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины.
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