https://crimea.ria.ru/20250708/pentagon-po-ukazaniyu-trampa-napravit-ukraine-dopolnitelnoe-vooruzhenie-1147790437.html

Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение

Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение

В Пентагоне заявили, что по указанию президента США Дональда Трампа Украине направят дополнительное вооружение. Это следует из заявления официального... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T06:37

2025-07-08T06:37

2025-07-08T06:46

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Пентагоне заявили, что по указанию президента США Дональда Трампа Украине направят дополнительное вооружение. Это следует из заявления официального представителя военного ведомства США Шона Парнелла.Ранее во вторник президент США Дональд Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. При этом, как пишет Wall Street Journal, Трамп выразил готовность предоставить столько военной помощи, сколько сможет.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, было принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что "фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены". Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по "выдавливанию политических уступок" со стороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах ЗападаВ Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от СШАТрамп сделал заявление о Patriot для Украины

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд трамп, пентагон, оружие, украина, новости сво, поставки западного оружия украине