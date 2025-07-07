https://crimea.ria.ru/20250707/pochemu-tramp-byl-razocharovan-razgovorom-s-putinym-1147780620.html

Почему Трамп был разочарован разговором с Путиным

Почему Трамп был разочарован разговором с Путиным - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Почему Трамп был разочарован разговором с Путиным

Разочарование президента США Дональда Трампа после разговора с российским лидером Владимиром Путиным объясняется твердостью президента РФ, с которой он... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T22:21

2025-07-07T22:21

2025-07-07T22:21

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей никифоров

владимир путин (политик)

дональд трамп

россия

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Разочарование президента США Дональда Трампа после разговора с российским лидером Владимиром Путиным объясняется твердостью президента РФ, с которой он отстаивает интересы России в конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Он отметил, что американские и российские интересы во многом расходятся, а в украинском вопросе расходятся кардинально."Мы отстаиваем свою линию, чем недоволен Трамп, который любит гнуть свою", – подчеркнул Никифоров.По мнению политолога, следующим шагом Белого дома в этой ситуации может быть заявление о том, что военные поставки киевскому режиму со стороны США продолжатся, а может быть, даже будут наращиваться.Эксперт убежден, что страны Запада будут поддерживать Украину и дальше, пока издержки от помощи Киеву не станут превышать те выгоды, в том числе геополитические, которые они надеются из этой ситуации извлечь.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор 3 июля. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.Американский лидер в свою очередь заявил, что очень разочарован телефонным разговором с президентом РФ. При этом свой телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал "хорошим".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявлениеТрамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалосьТрамп пригрозил десятипроцентными пошлинами за поддержку БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей никифоров, владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша, украина