https://crimea.ria.ru/20250704/tramp-pogovoril-s-zelenskim-po-telefonu--chto-obsuzhdalos-1147719734.html

Трамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось

Трамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Трамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом достигнута... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T17:51

2025-07-04T17:51

2025-07-04T17:48

дональд трамп

владимир зеленский

новости

сша

украина

новости сво

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619526_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_39da6d566dcb5c398f732718b170885d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом достигнута договоренность об "усилении защиты неба" над Украиной.По его словам, также обсуждались "способности оборонной промышленности" Украины и "возможности совместного производства"."Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - добавил он.По словам главы киевского режима, "нужно достойное соглашение для мира, и Украина поддерживает американские предложения".Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из США Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма Почему США остановили военную помощь Украине – мнение

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, новости, сша, украина, новости сво, политика