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Трамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Трамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось
Трамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Трамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом достигнута... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T17:51
2025-07-04T17:48
дональд трамп
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом достигнута договоренность об "усилении защиты неба" над Украиной.По его словам, также обсуждались "способности оборонной промышленности" Украины и "возможности совместного производства"."Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - добавил он.По словам главы киевского режима, "нужно достойное соглашение для мира, и Украина поддерживает американские предложения".Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из США Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма Почему США остановили военную помощь Украине – мнение
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, владимир зеленский, новости, сша, украина, новости сво, политика
Трамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось

Зеленский заявил о договоренности с Трампом по усилению ПВО на Украине

17:51 04.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом достигнута договоренность об "усилении защиты неба" над Украиной.
"Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над усилением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, также обсуждались "способности оборонной промышленности" Украины и "возможности совместного производства".
"Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - добавил он.
По словам главы киевского режима, "нужно достойное соглашение для мира, и Украина поддерживает американские предложения".
Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.
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