Трамп поговорил с Зеленским по телефону – что обсуждалось
Зеленский заявил о договоренности с Трампом по усилению ПВО на Украине
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом достигнута договоренность об "усилении защиты неба" над Украиной.
"Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над усилением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, также обсуждались "способности оборонной промышленности" Украины и "возможности совместного производства".
"Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - добавил он.
По словам главы киевского режима, "нужно достойное соглашение для мира, и Украина поддерживает американские предложения".
Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.
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