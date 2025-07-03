https://crimea.ria.ru/20250703/putin-proinformiroval-trampa-o-realizatsii-dogovorennostey-po-ukraine-1147691985.html

Путин с Трампом обсудили Украину

Путин с Трампом обсудили Украину - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Путин с Трампом обсудили Украину

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. Об этом по итогам... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T19:20

2025-07-03T19:20

2025-07-03T19:44

владимир путин (политик)

дональд трамп

новости

россия

сша

переговоры путина и трампа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145027255_6:0:1320:739_1920x0_80_0_0_87aed04b63be6d696bc31b2a778bdde0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. Об этом по итогам разговора глав государств сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.По словам помощника президента РФ, Путин сообщил Трампу, что Россия продолжает искать переговорное решение украинского конфликта. При этом глава государства добавил, что Россия не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.О чем еще говорили главы государствВладимир Путин и Дональд Трамп в ходе разговора обсудили и другие вопросы мировой повестки. Президенты затронули тему развития событий в Сирии. Москва и Вашингтон продолжат диалог по этой тематике, подчеркнул Ушаков.Кроме того, лидеры РФ и США обсудили ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Однако личную встречу не обсуждали, сообщил помощник президента РФ.О том, что в четверг запланирован телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ознакомления выставки растущих российских брендов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".Предыдущий телефонный разговор двух президентов состоялся 14 июня. Путин и Трамп, в том числе, обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Президент России в ходе телефонного разговора также проинформировал президента США об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, в частности об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными.4 июня в ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обсуждалась ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективуПутин поздравил народ Белоруссии с Днем независимостиПутин провел встречу с лидером Киргизии – главное

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дональд трамп, новости, россия, сша, переговоры путина и трампа, украина