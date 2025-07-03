Рейтинг@Mail.ru
Путин с Трампом обсудили Украину - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250703/putin-proinformiroval-trampa-o-realizatsii-dogovorennostey-po-ukraine-1147691985.html
Путин с Трампом обсудили Украину
Путин с Трампом обсудили Украину - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Путин с Трампом обсудили Украину
Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. Об этом по итогам... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T19:20
2025-07-03T19:44
владимир путин (политик)
дональд трамп
новости
россия
сша
переговоры путина и трампа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145027255_6:0:1320:739_1920x0_80_0_0_87aed04b63be6d696bc31b2a778bdde0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. Об этом по итогам разговора глав государств сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.По словам помощника президента РФ, Путин сообщил Трампу, что Россия продолжает искать переговорное решение украинского конфликта. При этом глава государства добавил, что Россия не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.О чем еще говорили главы государствВладимир Путин и Дональд Трамп в ходе разговора обсудили и другие вопросы мировой повестки. Президенты затронули тему развития событий в Сирии. Москва и Вашингтон продолжат диалог по этой тематике, подчеркнул Ушаков.Кроме того, лидеры РФ и США обсудили ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Однако личную встречу не обсуждали, сообщил помощник президента РФ.О том, что в четверг запланирован телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ознакомления выставки растущих российских брендов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".Предыдущий телефонный разговор двух президентов состоялся 14 июня. Путин и Трамп, в том числе, обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Президент России в ходе телефонного разговора также проинформировал президента США об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, в частности об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными.4 июня в ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обсуждалась ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективуПутин поздравил народ Белоруссии с Днем независимостиПутин провел встречу с лидером Киргизии – главное
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/12/1145027255_224:0:1209:739_1920x0_80_0_0_58be72767351e9da64bcdbc36dc6be2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), дональд трамп, новости, россия, сша, переговоры путина и трампа, украина
Путин с Трампом обсудили Украину

Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей между РФ и Украиной

19:20 03.07.2025 (обновлено: 19:44 03.07.2025)
 
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. Об этом по итогам разговора глав государств сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.
По словам помощника президента РФ, Путин сообщил Трампу, что Россия продолжает искать переговорное решение украинского конфликта. При этом глава государства добавил, что Россия не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.
Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.

О чем еще говорили главы государств

Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе разговора обсудили и другие вопросы мировой повестки. Президенты затронули тему развития событий в Сирии. Москва и Вашингтон продолжат диалог по этой тематике, подчеркнул Ушаков.
Кроме того, лидеры РФ и США обсудили ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Однако личную встречу не обсуждали, сообщил помощник президента РФ.
"Президенты России и США продолжат общение друг с другом, могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора", – подвел итог телефонного разговора Путина и Трампа Юрий Ушаков.
О том, что в четверг запланирован телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ознакомления выставки растущих российских брендов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".
Предыдущий телефонный разговор двух президентов состоялся 14 июня. Путин и Трамп, в том числе, обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Президент России в ходе телефонного разговора также проинформировал президента США об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, в частности об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными.
4 июня в ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обсуждалась ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Встреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективу
Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимости
Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное
 
Владимир Путин (политик)Дональд ТрампНовостиРоссияСШАПереговоры Путина и ТрампаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
21:07Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты
20:54Майкл Мэдсен – биография
20:41Умер актер Майкл Мэдсен
20:32Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
20:11Киселев: лишение свободы сотрудников Sputnik Азербайджан – насилие
19:52Почему США остановили военную помощь Украине – мнение
19:22"Верните наших ребят": Sputnik выступил с призывом к властям Азербайджана
19:20Путин с Трампом обсудили Украину
19:03Зеленский высказался о прекращении военной помощи Украине из США
18:48Свыше 10 тысяч предпринимателей Крыма выбрали ПСБ банком для бизнеса
18:30Консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором
18:23Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде
18:10Опрос ВТБ: 46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубль
17:46Взрыв в Луганске квалифицирован как теракт – Следком
17:35В Крыму выделят еще 90 млн на строительство шести ФАПов
17:15Олега Зубкова выписали из больницы
17:05В Крыму раскрыли убийство главы Новофедоровки 15-летней давности
16:40Экс-мэр Луганска погиб при взрыве в центре города
16:37На пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причина
Лента новостейМолния