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Путин с Трампом обсудили Украину
Путин с Трампом обсудили Украину - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Путин с Трампом обсудили Украину
Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. Об этом по итогам... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T19:20
2025-07-03T19:20
2025-07-03T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. Об этом по итогам разговора глав государств сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.По словам помощника президента РФ, Путин сообщил Трампу, что Россия продолжает искать переговорное решение украинского конфликта. При этом глава государства добавил, что Россия не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.О чем еще говорили главы государствВладимир Путин и Дональд Трамп в ходе разговора обсудили и другие вопросы мировой повестки. Президенты затронули тему развития событий в Сирии. Москва и Вашингтон продолжат диалог по этой тематике, подчеркнул Ушаков.Кроме того, лидеры РФ и США обсудили ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Однако личную встречу не обсуждали, сообщил помощник президента РФ.О том, что в четверг запланирован телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ознакомления выставки растущих российских брендов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".Предыдущий телефонный разговор двух президентов состоялся 14 июня. Путин и Трамп, в том числе, обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Президент России в ходе телефонного разговора также проинформировал президента США об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, в частности об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными.4 июня в ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обсуждалась ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективуПутин поздравил народ Белоруссии с Днем независимостиПутин провел встречу с лидером Киргизии – главное
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владимир путин (политик), дональд трамп, новости, россия, сша, переговоры путина и трампа, украина
Путин с Трампом обсудили Украину
Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей между РФ и Украиной
19:20 03.07.2025 (обновлено: 19:44 03.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. Об этом по итогам разговора глав государств сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.
По словам помощника президента РФ, Путин сообщил Трампу, что Россия продолжает искать переговорное решение украинского конфликта. При этом глава государства добавил, что Россия не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.
Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.
О чем еще говорили главы государств
Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе разговора обсудили и другие вопросы мировой повестки. Президенты затронули тему развития событий в Сирии. Москва и Вашингтон продолжат диалог по этой тематике, подчеркнул Ушаков.
Кроме того, лидеры РФ и США обсудили ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Однако личную встречу не обсуждали, сообщил помощник президента РФ.
"Президенты России и США продолжат общение друг с другом, могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора", – подвел итог телефонного разговора Путина и Трампа Юрий Ушаков.
О том, что в четверг запланирован телефонный разговор
с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ознакомления выставки растущих российских брендов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".
Предыдущий телефонный разговор двух президентов состоялся
14 июня. Путин и Трамп, в том числе, обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Президент России в ходе телефонного разговора также проинформировал президента США об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, в частности об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными.
4 июня в ходе состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа обсуждалась
ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
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