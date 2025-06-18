https://crimea.ria.ru/20250618/zemlyu-zhdet-chereda-magnitnykh-udarov--prognoz-do-kontsa-iyunya-1147309672.html

Землю ждет череда магнитных ударов – прогноз до конца июня

Землю ждет череда магнитных ударов – прогноз до конца июня - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Землю ждет череда магнитных ударов – прогноз до конца июня

До конца текущего месяца Землю ожидает ряд магнитных ударов, однако их сила не будет слишком большой. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T20:33

2025-06-18T20:33

2025-06-18T20:33

магнитные бури

институт солнечно-земной физики

новости

метеозависимость

космос

астрономия

земля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. До конца текущего месяца Землю ожидает ряд магнитных ударов, однако их сила не будет слишком большой. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, ближайшая магнитная буря уровня G1 ожидается 20 июня. При этом уже с 18 числа геомагнитный фон повышен.Следующий магнитосферный удар, по прогнозу Лаборатории, станет затяжным. Космическая буря будет бушевать 24 и 25 июня, но также не превысит самого слабого уровня G1. Далее шторм утихнет, но геомагнитная обстановка останется напряженной до 28 числа.В ночь на среду на Солнце произошла вспышка уровня X1.2 в зоне максимального влияния на Землю. Согласно снимкам, полученным с космических телескопов, взрыв произошел в той же активной области, в которой ранее, 15 и 16 июня, наблюдались две самых крупных вспышки июня (уровня M8.4 и 6.3).Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая. Всего же в этом году произошло на данный момент восемь вспышек уровня X, проинформировали ученые. Произошедшее событие занимает 4-е место по мощности. Самой крупной вспышкой года пока является вспышка X2.7 от 14 мая.В субботу на Земле была зафиксирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжилась и в ночь на воскресенье. В ночь на пятницу Землю накрыла магнитная буря, достигшая уровня G2.3.4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года.В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосеКрымский астроном открыл новую комету

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, институт солнечно-земной физики, новости, метеозависимость, космос, астрономия, земля