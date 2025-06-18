Землю ждет череда магнитных ударов – прогноз до конца июня
Прогноз магнитных бурь до конца июня дала Лаборатория солнечной астрономии
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / AlexmitТемная материя
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Alexmit
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. До конца текущего месяца Землю ожидает ряд магнитных ударов, однако их сила не будет слишком большой. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, ближайшая магнитная буря уровня G1 ожидается 20 июня. При этом уже с 18 числа геомагнитный фон повышен.
Следующий магнитосферный удар, по прогнозу Лаборатории, станет затяжным. Космическая буря будет бушевать 24 и 25 июня, но также не превысит самого слабого уровня G1. Далее шторм утихнет, но геомагнитная обстановка останется напряженной до 28 числа.
В ночь на среду на Солнце произошла вспышка уровня X1.2 в зоне максимального влияния на Землю. Согласно снимкам, полученным с космических телескопов, взрыв произошел в той же активной области, в которой ранее, 15 и 16 июня, наблюдались две самых крупных вспышки июня (уровня M8.4 и 6.3).
Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая. Всего же в этом году произошло на данный момент восемь вспышек уровня X, проинформировали ученые. Произошедшее событие занимает 4-е место по мощности. Самой крупной вспышкой года пока является вспышка X2.7 от 14 мая.
В субботу на Земле была зафиксирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжилась и в ночь на воскресенье. В ночь на пятницу Землю накрыла магнитная буря, достигшая уровня G2.3.
4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года.
В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: