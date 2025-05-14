https://crimea.ria.ru/20250514/na-solntse-proizoshla-samaya-moschnaya-vspyshka--zadenet-li-zemlyu-1146432039.html

На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю

На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю - РИА Новости Крым, 14.05.2025

На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю

На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка, которая может задеть Землю ориентировочно 16 мая. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T16:33

2025-05-14T16:33

2025-05-14T16:46

вспышки на солнце

солнце

космос

метеозависимость

общество

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/11/1114181161_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_c872d5eb7e3a1af1be7239728de4b144.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка, которая может задеть Землю ориентировочно 16 мая. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По оценкам ученых, на Солнце наблюдается системный рост активности. Как отметили специалисты, от линии Солнце-Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы Землю может задеть, ориентировочно - 16 мая. При этом направление движения вещества спрогнозировать пока невозможно.Ученые также констатировали, что произошедшая вспышка ранее не прогнозировалась. Взрывы происходят в активных центрах малого размера, судя по всему, в результате крупных выбросов энергии из глубин Солнца, происходящих прямо сейчас в режиме реального времени, добавили в лаборатории.Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики отмечали, что с начала года активность Солнца сократилась на 15 процентов, однако при этом число магнитных бурь резко возросло.В прошлом году резкий рост вспышечной и магнитной активности был зафиксирован в первой половине мая, тогда впервые за 20 лет произошли магнитные бури высшего балла, добавили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.В период магнитных бурь следует нормально отдыхать, питаться. Стоит избегать излишней эмоциональной и физической нагрузки, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьМагнитные бури: прогноз на майМагнитные бури: как пережить – совет эксперта

https://crimea.ria.ru/20241011/krymskie-uchenye-nauchilis-zaranee-videt-vzryvy-na-solntse-1141018753.html

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вспышки на солнце, солнце, космос, метеозависимость, общество, земля