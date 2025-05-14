Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250514/na-solntse-proizoshla-samaya-moschnaya-vspyshka--zadenet-li-zemlyu-1146432039.html
На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю
На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю - РИА Новости Крым, 14.05.2025
На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю
На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка, которая может задеть Землю ориентировочно 16 мая. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T16:33
2025-05-14T16:46
вспышки на солнце
солнце
космос
метеозависимость
общество
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/11/1114181161_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_c872d5eb7e3a1af1be7239728de4b144.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка, которая может задеть Землю ориентировочно 16 мая. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По оценкам ученых, на Солнце наблюдается системный рост активности. Как отметили специалисты, от линии Солнце-Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы Землю может задеть, ориентировочно - 16 мая. При этом направление движения вещества спрогнозировать пока невозможно.Ученые также констатировали, что произошедшая вспышка ранее не прогнозировалась. Взрывы происходят в активных центрах малого размера, судя по всему, в результате крупных выбросов энергии из глубин Солнца, происходящих прямо сейчас в режиме реального времени, добавили в лаборатории.Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики отмечали, что с начала года активность Солнца сократилась на 15 процентов, однако при этом число магнитных бурь резко возросло.В прошлом году резкий рост вспышечной и магнитной активности был зафиксирован в первой половине мая, тогда впервые за 20 лет произошли магнитные бури высшего балла, добавили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.В период магнитных бурь следует нормально отдыхать, питаться. Стоит избегать излишней эмоциональной и физической нагрузки, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьМагнитные бури: прогноз на майМагнитные бури: как пережить – совет эксперта
https://crimea.ria.ru/20241011/krymskie-uchenye-nauchilis-zaranee-videt-vzryvy-na-solntse-1141018753.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/11/1114181161_121:0:845:543_1920x0_80_0_0_cce208f2a0f7f752e9752d0a3c6b6dfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вспышки на солнце, солнце, космос, метеозависимость, общество, земля
На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю

Ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце в этом году – она может задеть Землю

16:33 14.05.2025 (обновлено: 16:46 14.05.2025)
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка, которая может задеть Землю ориентировочно 16 мая. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"На Солнце в 11:16 по московскому времени зарегистрирована вспышка уровня X2.7 — самая крупная в текущем году", - говорится в сообщении.
По оценкам ученых, на Солнце наблюдается системный рост активности. Как отметили специалисты, от линии Солнце-Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы Землю может задеть, ориентировочно - 16 мая. При этом направление движения вещества спрогнозировать пока невозможно.
Ученые также констатировали, что произошедшая вспышка ранее не прогнозировалась. Взрывы происходят в активных центрах малого размера, судя по всему, в результате крупных выбросов энергии из глубин Солнца, происходящих прямо сейчас в режиме реального времени, добавили в лаборатории.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики отмечали, что с начала года активность Солнца сократилась на 15 процентов, однако при этом число магнитных бурь резко возросло.
В прошлом году резкий рост вспышечной и магнитной активности был зафиксирован в первой половине мая, тогда впервые за 20 лет произошли магнитные бури высшего балла, добавили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
В период магнитных бурь следует нормально отдыхать, питаться. Стоит избегать излишней эмоциональной и физической нагрузки, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурь
Магнитные бури: прогноз на май
Магнитные бури: как пережить – совет эксперта
Вспышки на Солнце
11 октября 2024, 18:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
 
Вспышки на СолнцеСолнцекосмосМетеозависимостьОбществоЗемля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин
17:25Фигурантка дела о покушении на Аксенова получила 10 лет лишения свободы
17:22Керчь провела в последний путь троих героев спецоперации
17:07ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо
16:5317 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской области
16:48Крымские леса закрыли для посещения
16:33На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю
16:27В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ
16:03Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти
15:37Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад
15:28В Крыму посчитали "майских" туристов
15:16Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"
15:02Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом
14:36ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых
14:24Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин
14:09Трамп не исключил встречу с Путиным в Стамбуле
13:59Над Крымом сбили беспилотник
13:50Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле
13:03Армия России освобождает села и сжигает западную технику в зоне СВО
12:46Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей
Лента новостейМолния