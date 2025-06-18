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На Солнце произошла вспышка высшего уровня в зоне влияния на Землю - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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На Солнце произошла вспышка высшего уровня в зоне влияния на Землю
На Солнце произошла вспышка высшего уровня в зоне влияния на Землю - РИА Новости Крым, 18.06.2025
На Солнце произошла вспышка высшего уровня в зоне влияния на Землю
В ночь на среду на Солнце произошла вспышка уровня X1.2 в зоне максимального влияния на Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T07:07
2025-06-18T07:07
солнце
космос
новости
астрономия
институт солнечно-земной физики
земля
вспышки на солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду на Солнце произошла вспышка уровня X1.2 в зоне максимального влияния на Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, активная область продолжает находиться в зоне влияния на Землю и располагается вблизи так называемого центрального солнечного меридиана.Согласно снимкам, полученным с космических телескопов, взрыв произошел в той же активной области, в которой ранее, 15 и 16 июня, наблюдались две самых крупных вспышки июня (уровня M8.4 и 6.3).Оба предыдущих события сопровождались крупными выбросами массы, траектории движения которых, однако, прошли выше плоскости расположения планет. Если глобальная конфигурация магнитного поля Солнца за эти двое суток не претерпела сильных изменений, то есть шансы, что и новый выброс уйдет мимо Земли по той же траектории, рассказали в лаборатории.Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая. Всего же в этом году произошло на данный момент восемь вспышек уровня X, проинформировали ученые. Произошедшее событие занимает 4-е место по мощности. Самой крупной вспышкой года пока является вспышка X2.7 от 14 мая.В субботу на Земле была зафиксирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжилась и в ночь на воскресенье. В ночь на пятницу Землю накрыла магнитная буря, достигшая уровня G2.3.4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года.В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном открыл новую комету
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солнце, космос, новости, астрономия, институт солнечно-земной физики, земля, вспышки на солнце
На Солнце произошла вспышка высшего уровня в зоне влияния на Землю

Вспышка высшего уровня X произошла на Солнце в зоне максимального влияния на Землю

07:07 18.06.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду на Солнце произошла вспышка уровня X1.2 в зоне максимального влияния на Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, активная область продолжает находиться в зоне влияния на Землю и располагается вблизи так называемого центрального солнечного меридиана.
Согласно снимкам, полученным с космических телескопов, взрыв произошел в той же активной области, в которой ранее, 15 и 16 июня, наблюдались две самых крупных вспышки июня (уровня M8.4 и 6.3).
Оба предыдущих события сопровождались крупными выбросами массы, траектории движения которых, однако, прошли выше плоскости расположения планет. Если глобальная конфигурация магнитного поля Солнца за эти двое суток не претерпела сильных изменений, то есть шансы, что и новый выброс уйдет мимо Земли по той же траектории, рассказали в лаборатории.
Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая. Всего же в этом году произошло на данный момент восемь вспышек уровня X, проинформировали ученые. Произошедшее событие занимает 4-е место по мощности. Самой крупной вспышкой года пока является вспышка X2.7 от 14 мая.
В субботу на Земле была зафиксирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжилась и в ночь на воскресенье. В ночь на пятницу Землю накрыла магнитная буря, достигшая уровня G2.3.
4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года.
В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СолнцекосмосНовостиАстрономияИнститут солнечно-земной физикиЗемляВспышки на Солнце
 
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