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Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной с 2017 года - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной с 2017 года
Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной с 2017 года - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной с 2017 года
Магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов, завершилась. Она стала самой длительной с апреля 2017 года, сообщает Лаборатория... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T08:15
2025-06-04T08:15
магнитные бури
космос
новости
солнце
земля
метеозависимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов, завершилась. Она стала самой длительной с апреля 2017 года, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики."Магнитная буря завершена, геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону", - говорится в сообщении.По словам ученых, параметры солнечного ветра в окрестностях Земли вернулись в норму и шансов на возобновление бури практически нулевые. Как сообщалось ранее, сильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли. Хотя мощность выброса уступала вспышкам мая прошлого года, которые привели к геомагнитным бурям максимального уровня G5, текущая активность вызвала бури уровня G4 – предпоследняя ступень по шкале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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магнитные бури, космос, новости, солнце, земля, метеозависимость
Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной с 2017 года

Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной по длительности с 2017 года

08:15 04.06.2025
 
© gettyimages.com Elen11Магнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© gettyimages.com Elen11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов, завершилась. Она стала самой длительной с апреля 2017 года, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Магнитная буря завершена, геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону", - говорится в сообщении.
По словам ученых, параметры солнечного ветра в окрестностях Земли вернулись в норму и шансов на возобновление бури практически нулевые.

"Прошедшее событие продолжалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года", - отметили в Лаборатории.

Как сообщалось ранее, сильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли. Хотя мощность выброса уступала вспышкам мая прошлого года, которые привели к геомагнитным бурям максимального уровня G5, текущая активность вызвала бури уровня G4 – предпоследняя ступень по шкале.
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Магнитные бурикосмосНовостиСолнцеЗемляМетеозависимость
 
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