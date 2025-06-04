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Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной с 2017 года

Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной с 2017 года - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Прошедшая на Земле сильная магнитная буря стала рекордной с 2017 года

Магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов, завершилась. Она стала самой длительной с апреля 2017 года, сообщает Лаборатория... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T08:15

2025-06-04T08:15

2025-06-04T08:15

магнитные бури

космос

новости

солнце

земля

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов, завершилась. Она стала самой длительной с апреля 2017 года, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики."Магнитная буря завершена, геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону", - говорится в сообщении.По словам ученых, параметры солнечного ветра в окрестностях Земли вернулись в норму и шансов на возобновление бури практически нулевые. Как сообщалось ранее, сильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли. Хотя мощность выброса уступала вспышкам мая прошлого года, которые привели к геомагнитным бурям максимального уровня G5, текущая активность вызвала бури уровня G4 – предпоследняя ступень по шкале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, новости, солнце, земля, метеозависимость