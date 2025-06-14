Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250614/magnitnaya-burya-ne-otstupaet---prognoz-na-sutki-1147201225.html
Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки
Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки
На Земле зарегистрирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжится в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T10:53
2025-06-14T10:53
магнитные бури
космос
земля
солнце
стихия
метеозависимость
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_843a45295440f2f486dfaa2bae218fb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Земле зарегистрирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжится в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Очередной всплеск космической активности начался сутками ранее и достиг уровня G2.3. По данным ученых, в настоящий момент геомагнитный индекс находится на уровне G1-G2, то есть в диапазоне от слабого до среднего. Как отмечают в Лаборатории, признаков спада геомагнитной активности пока не наблюдается.Сейчас ученые следят за моментом вхождения планеты в зону действия южной корональной дыры. С учетом этого фактора, геомагнитный прогноз на ближайшие дни останется неблагоприятным даже в случае стабилизации текущей обстановки, говорится в прогнозе.4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:0:552:413_1920x0_80_0_0_09fd57891f1c64905685128c9b80dff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, космос, земля, солнце, стихия, метеозависимость, новости
Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки

Магнитная буря продолжится на Земле в ближайшие сутки

10:53 14.06.2025
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Земле зарегистрирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжится в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Очередной всплеск космической активности начался сутками ранее и достиг уровня G2.3. По данным ученых, в настоящий момент геомагнитный индекс находится на уровне G1-G2, то есть в диапазоне от слабого до среднего.
Как отмечают в Лаборатории, признаков спада геомагнитной активности пока не наблюдается.
"В околоземном космическом пространстве сохраняется повышенная плотность солнечного ветра, а также неблагоприятная южная ориентация межпланетного магнитного поля, которая в настоящий момент является основным фактором, поддерживающим геомагнитные возмущения. Как только магнитное поле сменит знак, ожидается быстрая стабилизация обстановки, но пока признаков этого не видно", - говорится в сообщении.
Сейчас ученые следят за моментом вхождения планеты в зону действия южной корональной дыры. С учетом этого фактора, геомагнитный прогноз на ближайшие дни останется неблагоприятным даже в случае стабилизации текущей обстановки, говорится в прогнозе.
4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Магнитные бурикосмосЗемляСолнцеСтихияМетеозависимостьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае
11:45Жилой дом и машина сгорели в Крыму
11:26Россиян начали эвакуировать из Ирана
11:14На Крымском мосту очередь выросла в два раза
11:09Кабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью
10:56Шквал с грозами и градом идет на Крым
10:53Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки
10:46В горах Крыма спасли двух туристов
10:30На Кубани пьяные подростки бегали по городу без одежды
10:07Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
09:48Севастополь поздравили с Днем рождения
09:27Иран ударил ракетами по Израилю: что известно
09:08Пенсионер спас мужчину из горящей квартиры в Феодосии
08:48Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города
08:11Броненосец "Потемкин": 120 лет со дня восстания – инфографика
07:43В России разработали тест на иммунитет к холере
07:10Шесть беспилотников сбили над Крымом
00:01Местами сильные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 июня
22:42Орден Почета "Артеку" и столкновение Израиля с Ираном: главное за день
Лента новостейМолния