https://crimea.ria.ru/20250614/magnitnaya-burya-ne-otstupaet---prognoz-na-sutki-1147201225.html

Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки

Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки

На Земле зарегистрирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжится в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T10:53

2025-06-14T10:53

2025-06-14T10:53

магнитные бури

космос

земля

солнце

стихия

метеозависимость

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Земле зарегистрирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжится в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Очередной всплеск космической активности начался сутками ранее и достиг уровня G2.3. По данным ученых, в настоящий момент геомагнитный индекс находится на уровне G1-G2, то есть в диапазоне от слабого до среднего. Как отмечают в Лаборатории, признаков спада геомагнитной активности пока не наблюдается.Сейчас ученые следят за моментом вхождения планеты в зону действия южной корональной дыры. С учетом этого фактора, геомагнитный прогноз на ближайшие дни останется неблагоприятным даже в случае стабилизации текущей обстановки, говорится в прогнозе.4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, земля, солнце, стихия, метеозависимость, новости