https://crimea.ria.ru/20250614/magnitnaya-burya-ne-otstupaet---prognoz-na-sutki-1147201225.html
Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки
Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки
На Земле зарегистрирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжится в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Лаборатории... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T10:53
2025-06-14T10:53
2025-06-14T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Земле зарегистрирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжится в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Очередной всплеск космической активности начался сутками ранее и достиг уровня G2.3. По данным ученых, в настоящий момент геомагнитный индекс находится на уровне G1-G2, то есть в диапазоне от слабого до среднего. Как отмечают в Лаборатории, признаков спада геомагнитной активности пока не наблюдается.Сейчас ученые следят за моментом вхождения планеты в зону действия южной корональной дыры. С учетом этого фактора, геомагнитный прогноз на ближайшие дни останется неблагоприятным даже в случае стабилизации текущей обстановки, говорится в прогнозе.4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, космос, земля, солнце, стихия, метеозависимость, новости
Магнитная буря не отступает - прогноз на сутки
Магнитная буря продолжится на Земле в ближайшие сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Земле зарегистрирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжится в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Очередной всплеск космической активности начался сутками ранее и достиг уровня G2.3. По данным ученых, в настоящий момент геомагнитный индекс находится на уровне G1-G2, то есть в диапазоне от слабого до среднего.
Как отмечают в Лаборатории, признаков спада геомагнитной активности пока не наблюдается.
"В околоземном космическом пространстве сохраняется повышенная плотность солнечного ветра, а также неблагоприятная южная ориентация межпланетного магнитного поля, которая в настоящий момент является основным фактором, поддерживающим геомагнитные возмущения. Как только магнитное поле сменит знак, ожидается быстрая стабилизация обстановки, но пока признаков этого не видно", - говорится в сообщении.
Сейчас ученые следят за моментом вхождения планеты в зону действия южной корональной дыры. С учетом этого фактора, геомагнитный прогноз на ближайшие дни останется неблагоприятным даже в случае стабилизации текущей обстановки, говорится в прогнозе.
4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов
практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать
, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.
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