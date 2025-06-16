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На Солнце произошли две самые мощные вспышки в этом году - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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На Солнце произошли две самые мощные вспышки в этом году
На Солнце произошли две самые мощные вспышки в этом году - РИА Новости Крым, 16.06.2025
На Солнце произошли две самые мощные вспышки в этом году
На Солнце в понедельник произошло две мощные вспышки в активной области, расположенной точно напротив Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T21:13
2025-06-16T21:00
вспышки на солнце
солнце
магнитные бури
земля
космос
метеозависимость
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. На Солнце в понедельник произошло две мощные вспышки в активной области, расположенной точно напротив Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. По данным ученых, этот всплеск активности на Солнце является одним из крупнейших в текущем году.Также в лаборатории не исключили, что в течение ближайших суток могут произойти вспышки высшего балла X.В субботу на Земле была зафиксирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжилась и в ночь на воскресенье.4 июня утром закончилась магнитная буря, которая длилась в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но при этом не отказываться от привычной утренней зарядки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном открыл новую комету
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вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, земля, космос, метеозависимость, новости
На Солнце произошли две самые мощные вспышки в этом году

На Солнце произошел самый мощный всплеск активности в этом году - ученые

21:13 16.06.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. На Солнце в понедельник произошло две мощные вспышки в активной области, расположенной точно напротив Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, этот всплеск активности на Солнце является одним из крупнейших в текущем году.
"Поступили сведения о второй за сутки мощной вспышке в активной солнечной области 4114, расположенной в данный момент точно напротив Земли. Предварительно измеренный балл нового взрыва составляет M6.4 против ранее зарегистрированной вспышки уровня M8.4. Речь идет о двух самых сильных взрывах июня, произошедших подряд в одной точке Солнца", - говорится в сообщении.
Также в лаборатории не исключили, что в течение ближайших суток могут произойти вспышки высшего балла X.
"За последние сутки на Солнце зарегистрировано четыре выброса плазмы, основная часть которых ушла мимо Земли. В настоящее время предварительно подтвержден касательный удар по Земле после вчерашней вспышки уровня M8.4, который ожидается 17-18 июня . Наблюдающийся всплеск активности на Солнце оценивается как один из самых крупных в текущем году", - сказано в тексте.
В субботу на Земле была зафиксирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжилась и в ночь на воскресенье.
4 июня утром закончилась магнитная буря, которая длилась в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но при этом не отказываться от привычной утренней зарядки.
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