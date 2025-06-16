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На Солнце произошли две самые мощные вспышки в этом году

На Солнце произошли две самые мощные вспышки в этом году - РИА Новости Крым, 16.06.2025

На Солнце произошли две самые мощные вспышки в этом году

На Солнце в понедельник произошло две мощные вспышки в активной области, расположенной точно напротив Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T21:13

2025-06-16T21:13

2025-06-16T21:00

вспышки на солнце

солнце

магнитные бури

земля

космос

метеозависимость

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. На Солнце в понедельник произошло две мощные вспышки в активной области, расположенной точно напротив Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. По данным ученых, этот всплеск активности на Солнце является одним из крупнейших в текущем году.Также в лаборатории не исключили, что в течение ближайших суток могут произойти вспышки высшего балла X.В субботу на Земле была зафиксирована магнитная буря средней мощности, после небольшого перерыва она продолжилась и в ночь на воскресенье.4 июня утром закончилась магнитная буря, которая длилась в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но при этом не отказываться от привычной утренней зарядки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном открыл новую комету

космос

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2025

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вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, земля, космос, метеозависимость, новости