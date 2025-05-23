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Крымский астроном открыл новую комету - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Крымский астроном открыл новую комету
Крымский астроном открыл новую комету - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Крымский астроном открыл новую комету
Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов открыл новую, 15-ю в своей карьере, комету, которая сейчас движется к Солнцу. Как сообщил Борисов РИА Новости,... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T07:32
2025-05-23T07:33
астрономия
геннадий борисов
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
крым
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов открыл новую, 15-ю в своей карьере, комету, которая сейчас движется к Солнцу. Как сообщил Борисов РИА Новости, открытие удалось совершить во время наблюдений в поселке Научный в Крыму.По словам астронома, комета имеет параболическую орбиту и максимально приблизится к Солнцу в июне 2026 года. По мере приближения яркость небесного тела будет нарастать и достигнет 17,5 звездной величины к началу 2026 года.Эта комета стала 15-й в карьере крымского астронома. Кроме того, в 2023 году Борисов обнаружил новый околоземный астроид 2022YG, который признан квазиспутником Земли и продолжит вращение вокруг нашей планеты еще около двухсот лет.Борисов – астроном, работающий в Крыму, в поселке Научный. Свои наблюдения проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность ему принесла открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системыУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидРоссийские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды
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астрономия, геннадий борисов, крымская астрофизическая обсерватория (крао), крым, космос, новости крыма
Крымский астроном открыл новую комету

Крымский астроном открыл новую комету во время наблюдений в Научном

07:32 23.05.2025 (обновлено: 07:33 23.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗеркальный телескоп им. академика Г.А. Шайна в "Крымской астрофизической обсерватории РАН" в поселке Научный
Зеркальный телескоп им. академика Г.А. Шайна в Крымской астрофизической обсерватории РАН в поселке Научный - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов открыл новую, 15-ю в своей карьере, комету, которая сейчас движется к Солнцу. Как сообщил Борисов РИА Новости, открытие удалось совершить во время наблюдений в поселке Научный в Крыму.
"Комета была открыта в ночь со 2 на 3 мая, она более двух недель "висела" на странице подтверждения (Центра малых планет – ред.). Открыл на том же телескопе-рефлекторе, что и ранее. Наблюдал ее в северной части неба, недалеко от Полярной звезды. Комете присвоено имя C/2025 J1 (Borisov)", - рассказал Борисов.
По словам астронома, комета имеет параболическую орбиту и максимально приблизится к Солнцу в июне 2026 года. По мере приближения яркость небесного тела будет нарастать и достигнет 17,5 звездной величины к началу 2026 года.
"Приблизительный размер ядра кометы составляет 7-10 километров, но наблюдать ее можно будет только в достаточно мощные телескопы", - сказал ученый.
Эта комета стала 15-й в карьере крымского астронома. Кроме того, в 2023 году Борисов обнаружил новый околоземный астроид 2022YG, который признан квазиспутником Земли и продолжит вращение вокруг нашей планеты еще около двухсот лет.
Борисов – астроном, работающий в Крыму, в поселке Научный. Свои наблюдения проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность ему принесла открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.
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АстрономияГеннадий БорисовКрымская астрофизическая обсерватория (КрАО)КрымкосмосНовости Крыма
 
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