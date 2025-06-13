https://crimea.ria.ru/20250613/zemlyu-nakryla-magnitnaya-burya--planeta-v-slozhnoy-geomagnitnoy-obstanovke-1147154503.html

Землю накрыла магнитная буря – планета в сложной геомагнитной обстановке

Землю накрыла магнитная буря – планета в сложной геомагнитной обстановке - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Землю накрыла магнитная буря – планета в сложной геомагнитной обстановке

В ночь на пятницу Землю накрыла магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T08:37

2025-06-13T08:37

2025-06-13T08:18

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу Землю накрыла магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Причины бури на данный момент не очевидны, отметили ученые. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы (главный индикатор прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена.Также ученые рассказали, что в ближайшие сутки (в ночь с 13 на 14 июня) прогнозируется начало воздействия на Землю крупной корональной дыры, хорошо видимой уже сейчас в южном полушарии Солнца. Это позволяет предположить, что Земля в данный момент взаимодействует с плотным веществом на краю корональной дыры.Внутри корональных дыр плазма, как правильно, сильно разрежена, что иногда компенсируется скачком плотности на их границах. Если это так, то скорость солнечного ветра, которая пока находится без изменений, может начать расти раньше графика уже сегодня, 13 июня, в течение дня, предупреждают ученые. И отмечают, что продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно.Новый солнечный удар на планете ожидается также 24 и 25 июня. По данным ученых, в эти дни на Землю снова обрушатся геомагнитные возмущения уровня G1.Затем в течение трех дней геомагнитная обстановка будет оставаться возбужденной, добавили ученые.4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, вспышки на солнце, солнце, космос, земля, метеозависимость, новости