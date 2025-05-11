https://crimea.ria.ru/20250511/vspyshki-na-solntse-uchenye-obyasnili-rezkiy-rost-chisla-magnitnykh-bur-1146350231.html

Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурь

Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурь - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурь

С начала года активность Солнца сократилась на 15 процентов, однако при этом число магнитных бурь резко возросло. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T18:41

2025-05-11T18:41

2025-05-11T18:41

магнитные бури

солнце

вспышки на солнце

астрономия

космос

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. С начала года активность Солнца сократилась на 15 процентов, однако при этом число магнитных бурь резко возросло. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики."Основное снижение произошло за счет вспышек высшего балла X (пять против восьми событий) и следующего за ним балла M (150 против 170). Число обычных вспышек уровня C примерно сохранилось на прежнем уровне (921 против 965)", - уточняют ученые.При этом с начала года на Землю обрушились уже 21 магнитная буря. Для сравнения, в прошлом году за этот период человечество пережило восемь таких космических событий. Самыми крупными бурями этого года стали буря уровня G4 (по 5-балльной шкале) 1 января и буря G3.7 16 апреля. Самая крупная вспышка в этом году произошла на Солнце 23 февраля."Наблюдения показывают явные признаки перестройки солнечной активности (как по абсолютному уровню, так и по вкладу разных факторов), но пока не понятно, можно ли интерпретировать эти события как начало спада солнечного цикла", - заключили ученые.В прошлом году резкий рост вспышечной и магнитной активности был зафиксирован в первой половине мая, тогда впервые за 20 лет произошли магнитные бури высшего балла, добавили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.В период магнитных бурь следует нормально отдыхать, питаться. Стоит избегать излишней эмоциональной и физической нагрузки, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, астрономия, космос, новости