https://crimea.ria.ru/20250511/vspyshki-na-solntse-uchenye-obyasnili-rezkiy-rost-chisla-magnitnykh-bur-1146350231.html
Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурь
Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурь - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурь
С начала года активность Солнца сократилась на 15 процентов, однако при этом число магнитных бурь резко возросло. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T18:41
2025-05-11T18:41
2025-05-11T18:41
магнитные бури
солнце
вспышки на солнце
астрономия
космос
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. С начала года активность Солнца сократилась на 15 процентов, однако при этом число магнитных бурь резко возросло. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики."Основное снижение произошло за счет вспышек высшего балла X (пять против восьми событий) и следующего за ним балла M (150 против 170). Число обычных вспышек уровня C примерно сохранилось на прежнем уровне (921 против 965)", - уточняют ученые.При этом с начала года на Землю обрушились уже 21 магнитная буря. Для сравнения, в прошлом году за этот период человечество пережило восемь таких космических событий. Самыми крупными бурями этого года стали буря уровня G4 (по 5-балльной шкале) 1 января и буря G3.7 16 апреля. Самая крупная вспышка в этом году произошла на Солнце 23 февраля."Наблюдения показывают явные признаки перестройки солнечной активности (как по абсолютному уровню, так и по вкладу разных факторов), но пока не понятно, можно ли интерпретировать эти события как начало спада солнечного цикла", - заключили ученые.В прошлом году резкий рост вспышечной и магнитной активности был зафиксирован в первой половине мая, тогда впервые за 20 лет произошли магнитные бури высшего балла, добавили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.В период магнитных бурь следует нормально отдыхать, питаться. Стоит избегать излишней эмоциональной и физической нагрузки, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, астрономия, космос, новости
Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурь
Ученые назвали причину резкого роста числа магнитных бурь в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. С начала года активность Солнца сократилась на 15 процентов, однако при этом число магнитных бурь резко возросло. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Основное снижение произошло за счет вспышек высшего балла X (пять против восьми событий) и следующего за ним балла M (150 против 170). Число обычных вспышек уровня C примерно сохранилось на прежнем уровне (921 против 965)", - уточняют ученые.
При этом с начала года на Землю обрушились уже 21 магнитная буря. Для сравнения, в прошлом году за этот период человечество пережило восемь таких космических событий.
"За первые четыре месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше. Основной причиной резкого роста числа магнитных бурь в 2025-м году стало формирование на Солнце крупных корональных дыр, почти отсутствовавших в прошлом году2, - пояснили астрономы.
Самыми крупными бурями этого года стали буря уровня G4 (по 5-балльной шкале) 1 января и буря G3.7 16 апреля. Самая крупная вспышка в этом году произошла на Солнце 23 февраля.
"Наблюдения показывают явные признаки перестройки солнечной активности (как по абсолютному уровню, так и по вкладу разных факторов), но пока не понятно, можно ли интерпретировать эти события как начало спада солнечного цикла", - заключили ученые.
В прошлом году резкий рост вспышечной и магнитной активности был зафиксирован в первой половине мая, тогда впервые за 20 лет произошли магнитные бури высшего балла, добавили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
В период магнитных бурь следует нормально отдыхать, питаться
. Стоит избегать излишней эмоциональной и физической нагрузки, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
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