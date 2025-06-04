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Состояние пострадавших после теракта под Брянском стабилизировано - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Состояние пострадавших после теракта под Брянском стабилизировано
Состояние пострадавших после теракта под Брянском стабилизировано - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Состояние пострадавших после теракта под Брянском стабилизировано
В Брянской области после теракта на железной дороге в больницах остаются 35 пострадавших, в том числе трое детей. Об этом на совещании президента РФ Владимира... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T19:56
2025-06-04T19:56
михаил мурашко
минздрав рф
брянская область
чп с поездами в брянской и курской областях
происшествия
здравоохранение в россии
выплаты и компенсации
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. В Брянской области после теракта на железной дороге в больницах остаются 35 пострадавших, в том числе трое детей. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Хочу выразить огромную благодарность руководству региона, своим коллегам за высокий профессионализм, самоотверженность при оказании медицинской помощи. Хочу поблагодарить в том числе и проводников поездной бригады за оказание первой помощи пострадавшим. По всем тяжелым пациентам были проведены телемедицинские консультации", – рассказал Мурашко.По данным Мурашко, на сегодняшний день 11 пациентов готовятся к выписке, 29 уже покинули палаты. Один ребенок получил помощь без госпитализации. Всего в результате инцидента за медицинской помощью обратились 122 человека, погибли семеро.По словам губернатор Брянской области Александра Богомаза, семьям погибших и пострадавшим будут выплачены компенсации: 1,5 млн рублей семьям погибших, 600 тысяч тем, кто получил тяжелые травмы, 300 тысяч – при легких и среднетяжелых ранениях.Генеральный директор РЖД Олег Белозеров также заявил, что компания предоставят выплаты. Решено выделить 2,2 млн рулей членам семей погибших, 1 млн – пассажирам с тяжелыми травмами и 500 тысяч – с легкими.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три теракта в Курской и Брянской областях организованы Украиной - СКПодрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СКВ РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском
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михаил мурашко, минздрав рф, брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, происшествия, здравоохранение в россии, выплаты и компенсации, новости
Состояние пострадавших после теракта под Брянском стабилизировано

В Брянской области после теракта в больницах остаются 35 пострадавших - Мурашко

19:56 04.06.2025
 
© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. В Брянской области после теракта на железной дороге в больницах остаются 35 пострадавших, в том числе трое детей. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, все пациенты находятся в стабильном состоянии. Среди пострадавших есть четырехмесячный ребенок, получивший множественные травмы. Он был экстренно эвакуирован в Москву вертолетом санитарной авиации. Сейчас его состояние стабилизировано, отметил министр. Вместе с ним находится семилетний брат, также получивший травмы.

"Хочу выразить огромную благодарность руководству региона, своим коллегам за высокий профессионализм, самоотверженность при оказании медицинской помощи. Хочу поблагодарить в том числе и проводников поездной бригады за оказание первой помощи пострадавшим. По всем тяжелым пациентам были проведены телемедицинские консультации", – рассказал Мурашко.
По данным Мурашко, на сегодняшний день 11 пациентов готовятся к выписке, 29 уже покинули палаты. Один ребенок получил помощь без госпитализации. Всего в результате инцидента за медицинской помощью обратились 122 человека, погибли семеро.
По словам губернатор Брянской области Александра Богомаза, семьям погибших и пострадавшим будут выплачены компенсации: 1,5 млн рублей семьям погибших, 600 тысяч тем, кто получил тяжелые травмы, 300 тысяч – при легких и среднетяжелых ранениях.
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров также заявил, что компания предоставят выплаты. Решено выделить 2,2 млн рулей членам семей погибших, 1 млн – пассажирам с тяжелыми травмами и 500 тысяч – с легкими.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
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Михаил МурашкоМинздрав РФБрянская областьЧП с поездами в Брянской и Курской областяхПроисшествияЗдравоохранение в РоссииВыплаты и компенсацииНовости
 
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