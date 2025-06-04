https://crimea.ria.ru/20250604/sostoyanie-postradavshikh-posle-terakta-pod-bryanskom-stabilizirovano-1146949440.html

Состояние пострадавших после теракта под Брянском стабилизировано

Состояние пострадавших после теракта под Брянском стабилизировано - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Состояние пострадавших после теракта под Брянском стабилизировано

В Брянской области после теракта на железной дороге в больницах остаются 35 пострадавших, в том числе трое детей. Об этом на совещании президента РФ Владимира... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T19:56

2025-06-04T19:56

2025-06-04T19:56

михаил мурашко

минздрав рф

брянская область

чп с поездами в брянской и курской областях

происшествия

здравоохранение в россии

выплаты и компенсации

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. В Брянской области после теракта на железной дороге в больницах остаются 35 пострадавших, в том числе трое детей. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Хочу выразить огромную благодарность руководству региона, своим коллегам за высокий профессионализм, самоотверженность при оказании медицинской помощи. Хочу поблагодарить в том числе и проводников поездной бригады за оказание первой помощи пострадавшим. По всем тяжелым пациентам были проведены телемедицинские консультации", – рассказал Мурашко.По данным Мурашко, на сегодняшний день 11 пациентов готовятся к выписке, 29 уже покинули палаты. Один ребенок получил помощь без госпитализации. Всего в результате инцидента за медицинской помощью обратились 122 человека, погибли семеро.По словам губернатор Брянской области Александра Богомаза, семьям погибших и пострадавшим будут выплачены компенсации: 1,5 млн рублей семьям погибших, 600 тысяч тем, кто получил тяжелые травмы, 300 тысяч – при легких и среднетяжелых ранениях.Генеральный директор РЖД Олег Белозеров также заявил, что компания предоставят выплаты. Решено выделить 2,2 млн рулей членам семей погибших, 1 млн – пассажирам с тяжелыми травмами и 500 тысяч – с легкими.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три теракта в Курской и Брянской областях организованы Украиной - СКПодрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СКВ РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском

https://crimea.ria.ru/20250604/putin-nazval-chp-v-bryanskoy-i-kurskoy-oblastyakh-tselenapravlennym-udarom-1146946279.html

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, минздрав рф, брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, происшествия, здравоохранение в россии, выплаты и компенсации, новости