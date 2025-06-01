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Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор
Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T08:24
2025-06-01T08:24
2025-06-01T08:52
александр богомаз
брянская область
поезд
железная дорога
мост
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Восьмимесячный ребенок, пострадавший в аварии, находится в тяжелом состоянии, он будет направлен в Москву, проинформировал губернатор.Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, подчеркнул глава региона.В пункте временного размещения (ПВР) были размещены 250 пассажиров поезда после аварии, остальных забрали родные домой, рассказал Богомаз.Все службы региона работали слаженно на месте ЧП, отметил губернатор.Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 тысяч баллов по программе "РЖД Бонус", сообщили в компании. Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ".
https://crimea.ria.ru/20250601/zhd-most-obrushilsya-v-kurskoy-oblasti--chast-poezda-rukhnula-na-avtodorogu-1146854784.html
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александр богомаз, брянская область, поезд, железная дорога, мост, новости, происшествия
Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор
Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор
08:24 01.06.2025 (обновлено: 08:52 01.06.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым.
Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области
стал подрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров", – сказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
Восьмимесячный ребенок, пострадавший в аварии, находится в тяжелом состоянии, он будет направлен в Москву, проинформировал губернатор.
"Семь человек погибли, получили ранения в том числе трое детей. Один ребенок восьми месяцев, мальчик, он в тяжелом состоянии…, будет отправлен в Москву", – сказал Богомаз.
Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, подчеркнул глава региона.
"Все, кто получил травмы, оперативно были доставлены в наши лечебные учреждения", – проинформировал губернатор.
В пункте временного размещения (ПВР) были размещены 250 пассажиров поезда после аварии, остальных забрали родные домой, рассказал Богомаз.
"Был развернут ПВР, куда разместили 250 человек. Остальные люди… родственники забрали домой", – сказал глава региона.
Все службы региона работали слаженно на месте ЧП, отметил губернатор.
"Все службы работали слаженно: МЧС, Росгвардия, полиция, органы власти, скорая помощь", – подытожил Богомаз.
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 тысяч баллов по программе "РЖД Бонус", сообщили в компании. Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ".