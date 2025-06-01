https://crimea.ria.ru/20250601/rukhnuvshiy-na-poezd-most-v-bryanskoy-oblasti-byl-vzorvan--gubernator-1146857187.html

Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор

Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор

Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T08:24

2025-06-01T08:24

2025-06-01T08:52

александр богомаз

брянская область

поезд

железная дорога

мост

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Восьмимесячный ребенок, пострадавший в аварии, находится в тяжелом состоянии, он будет направлен в Москву, проинформировал губернатор.Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, подчеркнул глава региона.В пункте временного размещения (ПВР) были размещены 250 пассажиров поезда после аварии, остальных забрали родные домой, рассказал Богомаз.Все службы региона работали слаженно на месте ЧП, отметил губернатор.Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) возместит пассажирам, которые находились в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда и начислит 20 тысяч баллов по программе "РЖД Бонус", сообщили в компании. Помимо этого пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО "СОГАЗ".

https://crimea.ria.ru/20250601/zhd-most-obrushilsya-v-kurskoy-oblasti--chast-poezda-rukhnula-na-avtodorogu-1146854784.html

брянская область

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александр богомаз, брянская область, поезд, железная дорога, мост, новости, происшествия