Рейтинг@Mail.ru
Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250601/obrushenie-mosta-na-poezd-v-bryanskoy-oblasti--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1146854353.html
Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу
Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу
В Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 66 – среди них трое детей. Что известно... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T06:57
2025-06-01T08:11
брянская область
поезд
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
мост
новости
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146854153_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2f766ac3da362825f16f65f605e3dc2a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 66 – среди них трое детей. Что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Об обрушении моста на пассажирский железнодорожный состав в ночь на воскресенье сообщил губернатор региона Александр Богомаз. ЧП произошло в районе одного из участков федеральной автодороги А240.На месте ЧП создан оперативный штаб. На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, всех пострадавших доставили в областные медучреждения, врачи оказывают всю необходимую помощь. При необходимости по решению медиков будет организована перевозка тяжелораненых санавиацией в Москву, подчеркнул губернатор.По его информации к этому часу, из-за обрушения моста на железнодорожные пути погибли семь человек. В медорганизации Брянской области доставлены 66 пострадавших, в том числе трое детей. Трое из пострадавших, в том числе ребенок – в тяжелом состоянии. Ребенка санавиация доставит в Москву. Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей.На месте обрушения моста работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В район проведения работ направлены дополнительные силы МЧС России. К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.По информации РЖД, сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва произошел на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.Пассажиры поезда были эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах их доставили на вокзал Брянск-Орловский, где сформирован резервный поезд №902 Брянск – Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва. Пассажиров обеспечили питанием и водой. В пути их будут сопровождать медицинские бригады.В 05:01 резервный поезд №902 с пассажирами был отправлен из Брянска в Москву. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40.Поезд №489 Анапа – Минск отправлением из Анапы 30 мая проследует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня.Поезд №85 Москва – Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом.Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами.Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов, подчеркнули в РЖД.Дорога к месту обрушения моста в Брянской области перекрыта за 5 километров от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов – Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом, идут работы по разбору места ЧП.
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146854153_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6af8c37508dd4a180acf4b466e9dc811.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, поезд, российские железные дороги (ржд), железная дорога, мост, новости, александр богомаз
Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу

При обрушении моста на поезд в Брянской области погибли семеро и пострадали 66 человек

06:57 01.06.2025 (обновлено: 08:11 01.06.2025)
 
© РИА НовостиОбрушение моста в Брянской области
Обрушение моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 66 – среди них трое детей. Что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым.
Об обрушении моста на пассажирский железнодорожный состав в ночь на воскресенье сообщил губернатор региона Александр Богомаз. ЧП произошло в районе одного из участков федеральной автодороги А240.
На месте ЧП создан оперативный штаб. На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, всех пострадавших доставили в областные медучреждения, врачи оказывают всю необходимую помощь. При необходимости по решению медиков будет организована перевозка тяжелораненых санавиацией в Москву, подчеркнул губернатор.
По его информации к этому часу, из-за обрушения моста на железнодорожные пути погибли семь человек. В медорганизации Брянской области доставлены 66 пострадавших, в том числе трое детей. Трое из пострадавших, в том числе ребенок – в тяжелом состоянии. Ребенка санавиация доставит в Москву. Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей.
На месте обрушения моста работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В район проведения работ направлены дополнительные силы МЧС России. К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.
По информации РЖД, сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва произошел на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.
Пассажиры поезда были эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах их доставили на вокзал Брянск-Орловский, где сформирован резервный поезд №902 Брянск – Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва. Пассажиров обеспечили питанием и водой. В пути их будут сопровождать медицинские бригады.
В 05:01 резервный поезд №902 с пассажирами был отправлен из Брянска в Москву. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40.
Поезд №489 Анапа – Минск отправлением из Анапы 30 мая проследует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня.
Поезд №85 Москва – Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом.
Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами.
Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов, подчеркнули в РЖД.
Дорога к месту обрушения моста в Брянской области перекрыта за 5 километров от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов – Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом, идут работы по разбору места ЧП.
© РИА НовостиОбрушение моста в Брянской области
Обрушение моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Обрушение моста в Брянской области
Брянская областьПоездРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорогаМостНовостиАлександр Богомаз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43В 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенка
09:16Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости
08:24Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор
08:02Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России
07:22Ж/д мост обрушился в Курской области – часть поезда рухнула на автодорогу
06:57Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу
00:01Погода в Крыму в первый день лета
00:00Какой сегодня праздник: 1 июня
23:15Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
22:43В горах Крыма спасли двух человек
22:36В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток
21:33Наступление в Сумской области и сверхвспышки на солнце – главное за день
20:44В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений
20:38Мужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой
20:23Пожар в подмосковном Красногорске: площадь достигла 4 000 "квадратов"
20:02В День защиты детей в Севастополе ограничат продажу спиртного
19:55В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий
19:45Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнение
19:35Над Крымом отработала ПВО
19:19В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погоды
Лента новостейМолния