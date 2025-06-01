https://crimea.ria.ru/20250601/obrushenie-mosta-na-poezd-v-bryanskoy-oblasti--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1146854353.html

Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу

Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу

В Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 66 – среди них трое детей. Что известно... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T06:57

2025-06-01T06:57

2025-06-01T08:11

брянская область

поезд

российские железные дороги (ржд)

железная дорога

мост

новости

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 66 – среди них трое детей. Что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Об обрушении моста на пассажирский железнодорожный состав в ночь на воскресенье сообщил губернатор региона Александр Богомаз. ЧП произошло в районе одного из участков федеральной автодороги А240.На месте ЧП создан оперативный штаб. На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, всех пострадавших доставили в областные медучреждения, врачи оказывают всю необходимую помощь. При необходимости по решению медиков будет организована перевозка тяжелораненых санавиацией в Москву, подчеркнул губернатор.По его информации к этому часу, из-за обрушения моста на железнодорожные пути погибли семь человек. В медорганизации Брянской области доставлены 66 пострадавших, в том числе трое детей. Трое из пострадавших, в том числе ребенок – в тяжелом состоянии. Ребенка санавиация доставит в Москву. Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей.На месте обрушения моста работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В район проведения работ направлены дополнительные силы МЧС России. К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.По информации РЖД, сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва произошел на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.Пассажиры поезда были эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах их доставили на вокзал Брянск-Орловский, где сформирован резервный поезд №902 Брянск – Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва. Пассажиров обеспечили питанием и водой. В пути их будут сопровождать медицинские бригады.В 05:01 резервный поезд №902 с пассажирами был отправлен из Брянска в Москву. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40.Поезд №489 Анапа – Минск отправлением из Анапы 30 мая проследует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня.Поезд №85 Москва – Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом.Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами.Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов, подчеркнули в РЖД.Дорога к месту обрушения моста в Брянской области перекрыта за 5 километров от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов – Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом, идут работы по разбору места ЧП.

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, поезд, российские железные дороги (ржд), железная дорога, мост, новости, александр богомаз