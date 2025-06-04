https://crimea.ria.ru/20250604/tri-terakta-v-kurskoy-i-bryanskoy-oblastyakh-organizovany-ukrainoy---sk-1146945494.html

Три теракта в Курской и Брянской областях организованы Украиной - СК

Три теракта в Курской и Брянской областях организованы Украиной - СК - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Три теракта в Курской и Брянской областях организованы Украиной - СК

Все три теракта в Курской и Брянской областях, которые произошли 1 июня, были организованы спецслужбами Украины. Об этом заявил глава Следкома РФ Александр... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T16:54

2025-06-04T16:54

2025-06-04T17:12

россия

новости

брянская область

курская область

теракт

александр бастрыкин

украина

чп с поездами в брянской и курской областях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Все три теракта в Курской и Брянской областях, которые произошли 1 июня, были организованы спецслужбами Украины. Об этом заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин в докладе президенту Владимиру Путину. Расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все исполнители и организаторы терактов. Ущерб от трех терактов в Курской и Брянской областях составил более 1 млрд рублей.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под БрянскомПри ЧП на ж/д мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поезда

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, брянская область, курская область, теракт, александр бастрыкин, украина, чп с поездами в брянской и курской областях