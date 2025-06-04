Три теракта в Курской и Брянской областях организованы Украиной - СК
Все три теракта в Курской и Брянской областях были организованы спецслужбами Украины - СК
16:54 04.06.2025 (обновлено: 17:12 04.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Все три теракта в Курской и Брянской областях, которые произошли 1 июня, были организованы спецслужбами Украины. Об этом заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин в докладе президенту Владимиру Путину.
""В Следственном комитете 1 июня 2025 года возбуждены и расследуются три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. В результате этих терактов произошли крушения пассажирского и грузового поездов, погибли и получили ранения различные степени тяжести гражданские лица и работники дорожного транспорта", - сказал Бастрыкин.
Расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все исполнители и организаторы терактов.
"На местах происшествия всех трех терактов использовался один и тот же профессиональный способ установки взрывных устройств, а также пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и блоки управления "Лора" украинского производства, - рассказал он. - Таким образом, собранные следствием доказательства прямо указывают на то, что все три теракта вне всякого сомнения были организованы спецслужбами Украины".
Ущерб от трех терактов в Курской и Брянской областях составил более 1 млрд рублей.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
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