https://crimea.ria.ru/20250601/pri-chp-na-zhd-mostu-v-kurskoy-oblasti-postradali-troe-sotrudnikov-poezda-1146864855.html

При ЧП на ж/д мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поезда

При ЧП на ж/д мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поезда - РИА Новости Крым, 01.06.2025

При ЧП на ж/д мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поезда

В результате ночного ЧП на железнодорожном мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поездной бригады. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T14:50

2025-06-01T14:50

2025-06-01T14:57

александр хинштейн

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В результате ночного ЧП на железнодорожном мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поездной бригады. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.У помощника машиниста ушиб грудной клетки, правового плечевого сустава, правового бедра. У второго помощника машиниста ушиб грудной клетки, ушиб и повреждение связок правового голеностопного сустава. У машиниста открытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением, рваная рана левой голени, правого бедра и правой голени, ушиб грудной клетки и правого локтевого сустава, рассказал Хинштейн.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн