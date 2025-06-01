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При ЧП на ж/д мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поезда
При ЧП на ж/д мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поезда - РИА Новости Крым, 01.06.2025
При ЧП на ж/д мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поезда
В результате ночного ЧП на железнодорожном мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поездной бригады. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T14:50
2025-06-01T14:50
2025-06-01T14:57
александр хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В результате ночного ЧП на железнодорожном мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поездной бригады. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.У помощника машиниста ушиб грудной клетки, правового плечевого сустава, правового бедра. У второго помощника машиниста ушиб грудной клетки, ушиб и повреждение связок правового голеностопного сустава. У машиниста открытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением, рваная рана левой голени, правого бедра и правой голени, ушиб грудной клетки и правого локтевого сустава, рассказал Хинштейн.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн
При ЧП на ж/д мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поезда
При обрушении на ж/д мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поездной бригады
14:50 01.06.2025 (обновлено: 14:57 01.06.2025)