https://crimea.ria.ru/20250601/zhd-most-obrushilsya-v-kurskoy-oblasti--chast-poezda-rukhnula-na-avtodorogu-1146854784.html

Ж/д мост обрушился в Курской области – часть поезда рухнула на автодорогу

Ж/д мост обрушился в Курской области – часть поезда рухнула на автодорогу - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Ж/д мост обрушился в Курской области – часть поезда рухнула на автодорогу

В ночь на воскресенье на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T07:22

2025-06-01T07:22

2025-06-01T08:29

курская область

александр хинштейн

железная дорога

мост

поезд

новости

российские железные дороги (ржд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146854885_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_877a91fc5d94e3d8c14e27817716ce03.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По его информации, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе железной дороги.По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги – всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков, сообщил Хинштейн.Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд. Причина обрушения моста устанавливается, на месте работают все оперативные службы, ситуация на контроле врио губернатора региона.Сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста произошел в 2:21 на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник, сообщили в РЖД. В ходе инцидента возникло возгорание секции локомотива, которое было оперативно устранено, травму ноги получил машинист локомотива. Больше никто не пострадал, подчеркнули в компании.На месте проводятся мероприятия по ликвидации последствий происшествия, в которых задействованы два восстановительных поезда. На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет, отметили в РЖД. Для координации работы по ликвидации последствий инцидента в ОАО "РЖД" работает оперативный штаб.

https://crimea.ria.ru/20250601/obrushenie-mosta-na-poezd-v-bryanskoy-oblasti--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1146854353.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, железная дорога, мост, поезд, новости, российские железные дороги (ржд)