Ж/д мост обрушился в Курской области – часть поезда рухнула на автодорогу
Ж/д мост обрушился в Курской области – часть поезда рухнула на автодорогу
07:22 01.06.2025 (обновлено: 08:29 01.06.2025)
© Telegram Александр ХинштейнОбрушение моста в Курской области
© Telegram Александр Хинштейн
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его информации, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе железной дороги.
По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги – всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков, сообщил Хинштейн.
Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд. Причина обрушения моста устанавливается, на месте работают все оперативные службы, ситуация на контроле врио губернатора региона.
© Московская межрегиональная транспортная прокуратураОбрушение моста в Курской области
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Обрушение моста в Курской области
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
© Московская межрегиональная транспортная прокуратураОбрушение моста в Курской области
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Обрушение моста в Курской области
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
© Московская межрегиональная транспортная прокуратураОбрушение моста в Курской области
3 из 5
Обрушение моста в Курской области
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
© Московская межрегиональная транспортная прокуратураОбрушение моста в Курской области
4 из 5
Обрушение моста в Курской области
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
© Московская межрегиональная транспортная прокуратураОбрушение моста в Курской области
5 из 5
Обрушение моста в Курской области
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
1 из 5
Обрушение моста в Курской области
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
2 из 5
Обрушение моста в Курской области
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
3 из 5
Обрушение моста в Курской области
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
4 из 5
Обрушение моста в Курской области
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
5 из 5
Обрушение моста в Курской области
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста произошел в 2:21 на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник, сообщили в РЖД. В ходе инцидента возникло возгорание секции локомотива, которое было оперативно устранено, травму ноги получил машинист локомотива. Больше никто не пострадал, подчеркнули в компании.
На месте проводятся мероприятия по ликвидации последствий происшествия, в которых задействованы два восстановительных поезда. На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет, отметили в РЖД. Для координации работы по ликвидации последствий инцидента в ОАО "РЖД" работает оперативный штаб.