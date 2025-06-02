https://crimea.ria.ru/20250602/v-rzhd-rasskazali-o-podvige-mashinista-poezda-pri-chp-pod-bryanskom-1146892543.html

В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском

В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском - РИА Новости Крым, 02.06.2025

В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском

Машинист Павел Мишин ради спасения сотен пассажиров принял решение пожертвовать собой в результате ЧП с поездом под Брянском. О его подвиге рассказали в... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T19:22

2025-06-02T19:22

2025-06-02T19:16

брянская область

чп с поездами в брянской и курской областях

российские железные дороги (ржд)

поезд

железная дорога

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146859266_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5afc5972bbdf1241f192a0d6ce0e349a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Машинист Павел Мишин ради спасения сотен пассажиров принял решение пожертвовать собой в результате ЧП с поездом под Брянском. О его подвиге рассказали в Российских железных дорогах.Компания назвала действия Мишина примером высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества. Компания предоставит всю необходимую помощь и поддержку его семье."Дети до совершеннолетия будут получать от РЖД специальные выплаты, им будет оказано содействие в получении высшего или среднего профессионального образования", - заверили в компании.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, число пострадавших, по последним данным, выросло до 104 человек.64 пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области находятся на стационарном лечении в больницах. Состояние семи человек оценивается как тяжелое, сообщал в понедельник помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших в ЧП с поездом Брянской области выросло до 104-хЧто известно о состоянии пострадавших в ЧП с поездом в Брянской областиПопытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, российские железные дороги (ржд), поезд, железная дорога, новости, происшествия