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В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском
В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском
Машинист Павел Мишин ради спасения сотен пассажиров принял решение пожертвовать собой в результате ЧП с поездом под Брянском. О его подвиге рассказали в... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T19:22
2025-06-02T19:22
2025-06-02T19:16
брянская область
чп с поездами в брянской и курской областях
российские железные дороги (ржд)
поезд
железная дорога
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Машинист Павел Мишин ради спасения сотен пассажиров принял решение пожертвовать собой в результате ЧП с поездом под Брянском. О его подвиге рассказали в Российских железных дорогах.Компания назвала действия Мишина примером высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества. Компания предоставит всю необходимую помощь и поддержку его семье."Дети до совершеннолетия будут получать от РЖД специальные выплаты, им будет оказано содействие в получении высшего или среднего профессионального образования", - заверили в компании.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, число пострадавших, по последним данным, выросло до 104 человек.64 пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области находятся на стационарном лечении в больницах. Состояние семи человек оценивается как тяжелое, сообщал в понедельник помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших в ЧП с поездом Брянской области выросло до 104-хЧто известно о состоянии пострадавших в ЧП с поездом в Брянской областиПопытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, российские железные дороги (ржд), поезд, железная дорога, новости, происшествия
В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском
Машинист Мишин ценой своей жизни спас сотни людей при ЧП с поездом под Брянском – РЖД