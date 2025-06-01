https://crimea.ria.ru/20250601/uvelichilos-chislo-postradavshikh-pri-obrushenii-mosta-v-bryanskoy-oblasti-1146860537.html
Увеличилось число пострадавших при обрушении моста в Брянской области
Увеличилось число пострадавших при обрушении моста в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Увеличилось число пострадавших при обрушении моста в Брянской области
В ЧП с поездом при подрыве моста в Брянской области пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T11:32
2025-06-01T11:32
2025-06-01T11:41
александр богомаз
брянская область
минздрав рф
поезд
мост
железная дорога
чп с поездами в брянской и курской областях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146859009_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcbd6334524cddfe3660b4dc0772647f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В ЧП с поездом при подрыве моста в Брянской области пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее глава региона сообщал о 66 пострадавших.Пятерых пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали для лечения в Москву. Из них трое детей и двое взрослых, сообщили в Минздраве РФ. В Брянск для оказания помощи пострадавшим прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.При этом, 4-месячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные – автомобильным транспортом службы медицины катастроф, подчеркнули в Минздраве. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме."По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших в Брянской области, в том числе четверо детей. Трое пострадавших, в том числе младенец – в тяжелом состоянии. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно", – проинформировали в Минздраве.Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146859009_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a2fc70672321bd05b8768d56e0ab16d4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, брянская область, минздрав рф, поезд, мост, железная дорога, чп с поездами в брянской и курской областях
Увеличилось число пострадавших при обрушении моста в Брянской области
Увеличилось число пострадавших при обрушении моста в Брянской области
11:32 01.06.2025 (обновлено: 11:41 01.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В ЧП с поездом при подрыве моста в Брянской области пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"На утро у нас 44 находится в больницах наших. Всего 71 (пострадавших – ред.) и 27 человек, которым была оказана помощь, отпущены домой. К сожалению, семь человек погибли", – проинформировал губернатор.
Ранее глава региона сообщал о 66 пострадавших
.
Пятерых пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали для лечения в Москву. Из них трое детей и двое взрослых, сообщили в Минздраве РФ. В Брянск для оказания помощи пострадавшим прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
"По итогам осмотра пациентов принято решение об эвакуации в Москву в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых", – сказано в сообщении ведомства.
При этом, 4-месячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные – автомобильным транспортом службы медицины катастроф, подчеркнули в Минздраве. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.
"По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших в Брянской области, в том числе четверо детей. Трое пострадавших, в том числе младенец – в тяжелом состоянии. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно", – проинформировали в Минздраве.
Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.