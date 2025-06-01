https://crimea.ria.ru/20250601/uvelichilos-chislo-postradavshikh-pri-obrushenii-mosta-v-bryanskoy-oblasti-1146860537.html

Увеличилось число пострадавших при обрушении моста в Брянской области

Увеличилось число пострадавших при обрушении моста в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Увеличилось число пострадавших при обрушении моста в Брянской области

В ЧП с поездом при подрыве моста в Брянской области пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T11:32

2025-06-01T11:32

2025-06-01T11:41

александр богомаз

брянская область

минздрав рф

поезд

мост

железная дорога

чп с поездами в брянской и курской областях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В ЧП с поездом при подрыве моста в Брянской области пострадал 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее глава региона сообщал о 66 пострадавших.Пятерых пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали для лечения в Москву. Из них трое детей и двое взрослых, сообщили в Минздраве РФ. В Брянск для оказания помощи пострадавшим прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.При этом, 4-месячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные – автомобильным транспортом службы медицины катастроф, подчеркнули в Минздраве. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме."По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших в Брянской области, в том числе четверо детей. Трое пострадавших, в том числе младенец – в тяжелом состоянии. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно", – проинформировали в Минздраве.Оказание помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, брянская область, минздрав рф, поезд, мост, железная дорога, чп с поездами в брянской и курской областях