https://crimea.ria.ru/20250603/podryvy-zhd-putey-v-bryanskoy-i-kurskoy-oblastyakh-yavlyayutsya-teraktami---sk-1146914434.html

Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СК

Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СК - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СК

Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, сообщила официальный представитель Следственного... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T16:03

2025-06-03T16:03

2025-06-03T16:23

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

брянская область

курская область

происшествия

теракт

чп с поездами в брянской и курской областях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Петренко подчеркивает, что террористы действовали точно и спланированно с целью поразить ударами сотни мирных жителей. В результате террористических актов киевского режима погибли 7 человек, пострадали еще 113, в том числе дети.Следователи изъяли части взрывных устройств и другие вещественные доказательства. Свидетели и потерпевшие допрошены. Все причастные и виновные лица будут привлечены к ответственности, отметила представитель СК.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под БрянскомПри ЧП на ж/д мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поездаПопытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье

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курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), брянская область, курская область, происшествия, теракт, чп с поездами в брянской и курской областях