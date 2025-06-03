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Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СК - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СК
Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СК - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СК
Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, сообщила официальный представитель Следственного... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T16:03
2025-06-03T16:23
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
брянская область
курская область
происшествия
теракт
чп с поездами в брянской и курской областях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Петренко подчеркивает, что террористы действовали точно и спланированно с целью поразить ударами сотни мирных жителей. В результате террористических актов киевского режима погибли 7 человек, пострадали еще 113, в том числе дети.Следователи изъяли части взрывных устройств и другие вещественные доказательства. Свидетели и потерпевшие допрошены. Все причастные и виновные лица будут привлечены к ответственности, отметила представитель СК.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под БрянскомПри ЧП на ж/д мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поездаПопытку диверсии пресекли на железной дороге в Приморье
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), брянская область, курская область, происшествия, теракт, чп с поездами в брянской и курской областях
Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СК

Подрывы железной дороги в Курской и Брянской областях квалифицированы как теракты – СК

16:03 03.06.2025 (обновлено: 16:23 03.06.2025)
 
© МЧС РоссииПодрыв моста в Брянской области
Подрыв моста в Брянской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (ст. 205 УК РФ)", – сказала Петренко.
Петренко подчеркивает, что террористы действовали точно и спланированно с целью поразить ударами сотни мирных жителей. В результате террористических актов киевского режима погибли 7 человек, пострадали еще 113, в том числе дети.
Следователи изъяли части взрывных устройств и другие вещественные доказательства. Свидетели и потерпевшие допрошены. Все причастные и виновные лица будут привлечены к ответственности, отметила представитель СК.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
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НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Брянская областьКурская областьПроисшествияТерактЧП с поездами в Брянской и Курской областях
 
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