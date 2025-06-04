https://crimea.ria.ru/20250604/122-cheloveka-postradali-pri-terakte-v-bryanskoy-oblasti-1146947093.html

122 человека пострадали при теракте в Брянской области

122 человека пострадали при теракте в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.06.2025

122 человека пострадали при теракте в Брянской области

В поезде, который столкнулся с обрушившемся в результате теракта ВСУ мостом в Брянской области, находились 388 человек, 122 из них пострадали и семеро погибли... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T17:53

2025-06-04T17:53

2025-06-04T17:54

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

брянская область

чп с поездами в брянской и курской областях

курская область

происшествия

новости

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В поезде, который столкнулся с обрушившемся в результате теракта ВСУ мостом в Брянской области, находились 388 человек, 122 из них пострадали и семеро погибли. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства страны.По словам главы СК России, места закладки взрывных устройств установлены, их элементы изъяты. Экспертами установлено, что они были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства и оснащены блоком управления "Лора" украинского производства. Мощность взрывчатки составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Все три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины, отметил он.Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским.В ночь на воскресенье, 1 июня, в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки рухнули на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Власти региона заявили, что причиной обрушения стал подрыв.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три теракта в Курской и Брянской областях организованы Украиной - СКВ РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под БрянскомПутин назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударом

брянская область

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, курская область, происшествия, новости, теракт