122 человека пострадали при теракте в Брянской области
При теракте в Брянской области пострадали 122 человека – Бастрыкин
17:53 04.06.2025 (обновлено: 17:54 04.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В поезде, который столкнулся с обрушившемся в результате теракта ВСУ мостом в Брянской области, находились 388 человек, 122 из них пострадали и семеро погибли. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства страны.
"В пассажирском поезде сообщением Климово – Москва находилось 388 пассажиров. В результате теракта пострадало 122 человека, из них семь человек погибли - это машинист и шесть пассажиров", - сказал Бастрыкин.
По словам главы СК России, места закладки взрывных устройств установлены, их элементы изъяты. Экспертами установлено, что они были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства и оснащены блоком управления "Лора" украинского производства. Мощность взрывчатки составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Все три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины, отметил он.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским.
В ночь на воскресенье, 1 июня, в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки рухнули на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Власти региона заявили, что причиной обрушения стал подрыв.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: