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122 человека пострадали при теракте в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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122 человека пострадали при теракте в Брянской области
122 человека пострадали при теракте в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.06.2025
122 человека пострадали при теракте в Брянской области
В поезде, который столкнулся с обрушившемся в результате теракта ВСУ мостом в Брянской области, находились 388 человек, 122 из них пострадали и семеро погибли... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T17:53
2025-06-04T17:54
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
брянская область
чп с поездами в брянской и курской областях
курская область
происшествия
новости
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В поезде, который столкнулся с обрушившемся в результате теракта ВСУ мостом в Брянской области, находились 388 человек, 122 из них пострадали и семеро погибли. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства страны.По словам главы СК России, места закладки взрывных устройств установлены, их элементы изъяты. Экспертами установлено, что они были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства и оснащены блоком управления "Лора" украинского производства. Мощность взрывчатки составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Все три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины, отметил он.Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским.В ночь на воскресенье, 1 июня, в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки рухнули на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Власти региона заявили, что причиной обрушения стал подрыв.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три теракта в Курской и Брянской областях организованы Украиной - СКВ РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под БрянскомПутин назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударом
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, курская область, происшествия, новости, теракт
122 человека пострадали при теракте в Брянской области

При теракте в Брянской области пострадали 122 человека – Бастрыкин

17:53 04.06.2025 (обновлено: 17:54 04.06.2025)
 
© РИА НовостиПодрыв моста в Брянской области
Подрыв моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В поезде, который столкнулся с обрушившемся в результате теракта ВСУ мостом в Брянской области, находились 388 человек, 122 из них пострадали и семеро погибли. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства страны.

"В пассажирском поезде сообщением Климово – Москва находилось 388 пассажиров. В результате теракта пострадало 122 человека, из них семь человек погибли - это машинист и шесть пассажиров", - сказал Бастрыкин.

По словам главы СК России, места закладки взрывных устройств установлены, их элементы изъяты. Экспертами установлено, что они были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства и оснащены блоком управления "Лора" украинского производства. Мощность взрывчатки составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Все три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины, отметил он.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским.
В ночь на воскресенье, 1 июня, в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки рухнули на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Власти региона заявили, что причиной обрушения стал подрыв.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинБрянская областьЧП с поездами в Брянской и Курской областяхКурская областьПроисшествияНовостиТеракт
 
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