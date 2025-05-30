https://crimea.ria.ru/20250530/zachem-zelenskomu-tak-nuzhna-vstrecha-s-putinym---otvet-medvedeva-1146826803.html

Зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным - ответ Медведева

Зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным - ответ Медведева - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным - ответ Медведева

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом с целью... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T12:50

2025-05-30T12:50

2025-05-30T13:00

владимир зеленский

дмитрий медведев

переговоры

владимир путин (политик)

дональд трамп

украина

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом с целью отсрочить выборы на Украине. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его словам, Зеленский стремится к прямым контактам, чтобы таким образом "легитимизировать себя за счет авторитета присутствующих".Второе, чего, по мнению политика, хочет добиться Зеленский, - "дать сигнал своим националистическим элитам: не время менять коней на переправе". Кроме того, пишет замглавы Совбеза РФ, таким образом глава киевского режима хочет "получить право на продолжение воровства военного бюджета", ведь у него есть не только враги, но и покровители в Европе.Ну и, наконец, Зеленский надеется, что сам факт такой встречи даст ему в дальнейшем право подписывать итоговые документы, а значит, и неприкосновенность в будущем, заметил Медведев. В отношении последнего Зеленский ошибается, добавил он.Накануне Владимир Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США.Российско-украинские переговоры в СтамбулеТрехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатом предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия. Масштабный обмен пленными уже завершился.Второй раунд переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.Мария Захарова на брифинге 27 мая уточнила, что в основе меморандума по Украине будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня. В Кремле ранее предупредили, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты.В минобороны Украины позже заявили, что глава ведомства и украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров передал Москве украинский меморандум. По словам Умерова, Киев не против встречи с Москвой и ждет российский вариант меморандума, "чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФЗеленский сделал заявление после разговора Путина с ТрампомВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дмитрий медведев, переговоры, владимир путин (политик), дональд трамп, украина, политика, россия