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Зеленский сделал заявление после разговора Путина с Трампом
Зеленский сделал заявление после разговора Путина с Трампом - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Зеленский сделал заявление после разговора Путина с Трампом
Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T22:42
2025-05-19T22:42
2025-05-19T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента России Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом. После телефонного разговор Путина с Трампом российский лидер, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.По мнению главы киевского режима, сейчас настал определяющий период. "Сейчас мир может увидеть, достаточно ли способности у его лидеров, чтобы обеспечить прекращение войны и наступление реального, длительного мира", – сказал Зеленский.И сообщил, что он в очередной раз подтвердил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат.Киев рассматривает возможность встречи делегаций Украины, РФ, США и ЕС в Турции, Ватикане или Швейцарии, обозначил Зеленский.Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным и прошел во взаимоуважительном ключе. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав государств.После телефонного разговора с Трампом российский президент, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на РоссиюТрамп назвал Россию одним из важнейших партнеров СШАВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
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Зеленский сделал заявление после разговора Путина с Трампом
Зеленский подтвердил готовность Киева к прямым переговорам с Россией
22:42 19.05.2025 (обновлено: 22:59 19.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента России Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом. После телефонного разговор Путина с Трампом российский лидер, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.
"В начале двустороннего разговора я подтвердил президенту Трампу, что мы на Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, Соединенные Штаты. Важно не размывать это предложение", – написал Зеленский, дождавшись окончания телефонного разговора Путина и Трампа.
По мнению главы киевского режима, сейчас настал определяющий период. "Сейчас мир может увидеть, достаточно ли способности у его лидеров, чтобы обеспечить прекращение войны и наступление реального, длительного мира", – сказал Зеленский.
И сообщил, что он в очередной раз подтвердил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат.
Киев рассматривает возможность встречи делегаций Украины, РФ, США и ЕС в Турции, Ватикане или Швейцарии, обозначил Зеленский.
"Турция, Ватикан, Швейцария – мы рассматриваем все возможные площадки. Наши представители готовы принимать в переговорах настоящие решения", – написал Зеленский в своих соцсетях, уточнив, что в течение понедельника он дважды говорил с президентом США Дональдом Трампом.
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа
был откровенным и конструктивным и прошел во взаимоуважительном ключе. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав государств.
После телефонного разговора с Трампом российский президент, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной
, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боевых действий
на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.
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