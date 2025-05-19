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Зеленский сделал заявление после разговора Путина с Трампом

Зеленский сделал заявление после разговора Путина с Трампом - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Зеленский сделал заявление после разговора Путина с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T22:42

2025-05-19T22:42

2025-05-19T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента России Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом. После телефонного разговор Путина с Трампом российский лидер, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.По мнению главы киевского режима, сейчас настал определяющий период. "Сейчас мир может увидеть, достаточно ли способности у его лидеров, чтобы обеспечить прекращение войны и наступление реального, длительного мира", – сказал Зеленский.И сообщил, что он в очередной раз подтвердил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат.Киев рассматривает возможность встречи делегаций Украины, РФ, США и ЕС в Турции, Ватикане или Швейцарии, обозначил Зеленский.Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным и прошел во взаимоуважительном ключе. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав государств.После телефонного разговора с Трампом российский президент, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на РоссиюТрамп назвал Россию одним из важнейших партнеров СШАВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин (политик), переговоры, политика, владимир зеленский