Рейтинг@Mail.ru
В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250519/v-ukrainskom-konflikte-mnogo-prepyatstviy--vitse-prezident-ssha-vens-1146541584.html
В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что в урегулировании украинского конфликта существует множество разных препятствий, поэтому трудно выделить что-то... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T16:52
2025-05-19T16:52
мнения
джей ди вэнс
россия
сша
переговоры
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144656358_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c7998155d669ceee8dd2e23b6fddab10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что в урегулировании украинского конфликта существует множество разных препятствий, поэтому трудно выделить что-то главное. Об этом Вэнс заявил журналистам, отвечая на вопрос, что является препятствием на пути урегулирования конфликта, пишет РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры государств, в частности, будут обсуждать урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский встретился с вице-президентом СШАПочему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144656358_52:0:963:683_1920x0_80_0_0_d12c31a7fff7dc229e0e469d44ed33a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, джей ди вэнс, россия, сша, переговоры, политика, украина
В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс

В решении украинского вопроса много препятствий – вице-президент США Вэнс

16:52 19.05.2025
 
© AP Photo Jose Luis MaganaВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo Jose Luis Magana
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что в урегулировании украинского конфликта существует множество разных препятствий, поэтому трудно выделить что-то главное. Об этом Вэнс заявил журналистам, отвечая на вопрос, что является препятствием на пути урегулирования конфликта, пишет РИА Новости.
"Существует так много разных вещей, которые являются препятствиями, что трудно выделить что-то одно конкретное", – заявил вице-президент США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры государств, в частности, будут обсуждать урегулирование украинского конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский встретился с вице-президентом США
Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине
"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
 
МненияДжей Ди ВэнсРоссияСШАПереговорыПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму выросла на 33%
17:50Кому в России повысят пенсии в августе
17:30США рассматривают введение новых санкций против России
17:10Обязательная эвакуация идет в 202 населенных пунктах Сумской области
16:52В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
16:28Карты ВТБ включили в "Цифровую среду" Крыма
16:07Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день
15:46Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской области
15:31В Севастополе определили дату "последних звонков" в школах
15:07По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 дел
14:54Зачем ехать в Крым - мнение звезды
14:41Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер
14:31Скончался советский и российский артист балета Юрий Владимиров
14:07Симферополь частично остался без света
13:48Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович
13:31В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего
13:20В Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки
13:12Больше тысячи погибших: потери ВСУ за сутки спецоперации
13:02Прицельно бьют по мирным: в Белгородской области ранены еще пять человек
12:57Меджлис* спекулирует на теме депортации ради личных амбиций – мнение
Лента новостейМолния