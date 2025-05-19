https://crimea.ria.ru/20250519/v-ukrainskom-konflikte-mnogo-prepyatstviy--vitse-prezident-ssha-vens-1146541584.html

В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс

В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс - РИА Новости Крым, 19.05.2025

В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что в урегулировании украинского конфликта существует множество разных препятствий, поэтому трудно выделить что-то... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T16:52

2025-05-19T16:52

2025-05-19T16:52

мнения

джей ди вэнс

россия

сша

переговоры

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что в урегулировании украинского конфликта существует множество разных препятствий, поэтому трудно выделить что-то главное. Об этом Вэнс заявил журналистам, отвечая на вопрос, что является препятствием на пути урегулирования конфликта, пишет РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры государств, в частности, будут обсуждать урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский встретился с вице-президентом СШАПочему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной

россия

сша

украина

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мнения, джей ди вэнс, россия, сша, переговоры, политика, украина