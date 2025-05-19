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В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что в урегулировании украинского конфликта существует множество разных препятствий, поэтому трудно выделить что-то... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T16:52
2025-05-19T16:52
2025-05-19T16:52
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что в урегулировании украинского конфликта существует множество разных препятствий, поэтому трудно выделить что-то главное. Об этом Вэнс заявил журналистам, отвечая на вопрос, что является препятствием на пути урегулирования конфликта, пишет РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры государств, в частности, будут обсуждать урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский встретился с вице-президентом СШАПочему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
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мнения, джей ди вэнс, россия, сша, переговоры, политика, украина
В украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
В решении украинского вопроса много препятствий – вице-президент США Вэнс