https://crimea.ria.ru/20250523/vopros-legitimnosti-zelenskogo-budet-reshayuschim-dlya-uregulirovaniya--mid-rf-1146652566.html

Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФ

Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФ

Вопрос легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T12:57

2025-05-23T12:57

2025-05-23T12:57

сергей лавров

переговоры

общественная организация "россия без долгов"

украина

владимир зеленский

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Вопрос легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он напомнил позицию российского президента Владимира Путина о том, что Москва не отказывается от контактов с Зеленским и его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования. Глава МИД РФ добавил, что российская сторона ведет работу над меморандумом по украинскому урегулированию. И подчеркнул, что Россия всегда готова к мирным переговорам с Украиной."Россия всегда подчеркивала, что готова к мирным переговорам с Украиной, мы не отлынивали от контактов", – указал Лавров.По его словам, Киев рассчитывал на вечную поддержку от США. Но это не война Дональда Трампа."Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция Трампа – это "не его война", – подчеркнул глава дипмиссии РФ.Ране глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора высказались за определение параметров установления долгосрочного мира на Украине, которые могли бы ликвидировать первопричины кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границУ Зеленского поставили условие по дальнейшим переговорам с РоссиейУкраина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, переговоры, общественная организация "россия без долгов" , украина, владимир зеленский, политика, новости