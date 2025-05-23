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Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФ
Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФ
Вопрос легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T12:57
2025-05-23T12:57
сергей лавров
переговоры
общественная организация "россия без долгов"
украина
владимир зеленский
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Вопрос легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он напомнил позицию российского президента Владимира Путина о том, что Москва не отказывается от контактов с Зеленским и его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования. Глава МИД РФ добавил, что российская сторона ведет работу над меморандумом по украинскому урегулированию. И подчеркнул, что Россия всегда готова к мирным переговорам с Украиной."Россия всегда подчеркивала, что готова к мирным переговорам с Украиной, мы не отлынивали от контактов", – указал Лавров.По его словам, Киев рассчитывал на вечную поддержку от США. Но это не война Дональда Трампа."Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция Трампа – это "не его война", – подчеркнул глава дипмиссии РФ.Ране глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора высказались за определение параметров установления долгосрочного мира на Украине, которые могли бы ликвидировать первопричины кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границУ Зеленского поставили условие по дальнейшим переговорам с РоссиейУкраина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
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сергей лавров, переговоры, общественная организация "россия без долгов" , украина, владимир зеленский, политика, новости
Вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования – МИД РФ

Легитимность Зеленского будет иметь решающее значение в урегулировании конфликта - Лавров

12:57 23.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Вопрос легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Он напомнил позицию российского президента Владимира Путина о том, что Москва не отказывается от контактов с Зеленским и его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования.
"Другое дело, когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности", - сказал Лавров, выступая на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".
Глава МИД РФ добавил, что российская сторона ведет работу над меморандумом по украинскому урегулированию. И подчеркнул, что Россия всегда готова к мирным переговорам с Украиной.
"Россия всегда подчеркивала, что готова к мирным переговорам с Украиной, мы не отлынивали от контактов", – указал Лавров.
По его словам, Киев рассчитывал на вечную поддержку от США. Но это не война Дональда Трампа.
"Украина рассчитывала, что поддержка США будет вечной, но позиция Трампа – это "не его война", – подчеркнул глава дипмиссии РФ.
Ране глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора высказались за определение параметров установления долгосрочного мира на Украине, которые могли бы ликвидировать первопричины кризиса.
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