https://crimea.ria.ru/20241015/glavnoe-za-den-15-oktyabrya-1141112755.html

Главное за день: 15 октября

Главное за день: 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Главное за день: 15 октября

В Охотском море спустя два месяца нашли лодку с выжившим мужчиной. В Москве взорван автомобиль. В Белгородской области украинские дроны разбросали мины на... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T22:13

2024-10-15T22:13

2024-10-15T22:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Охотском море спустя два месяца нашли лодку с выжившим мужчиной. В Москве взорван автомобиль. В Белгородской области украинские дроны разбросали мины на дорогах, а дрон атаковал рейсовый автобус. В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация. Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР. Киев призвал арестовать президента РФ Владимира Путина на саммите G-20 в Бразилии. В России запретили фиктивные браки с мигрантами.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Больше двух месяцев дрейфовал в море – мужчина найден живым, двое погиблиВ Охотском море через два с небольшим месяца обнаружена лодка, пропавшая в Хабаровском крае в начале августа. Один из трех находившихся в ней людей выжил, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.По предварительной информации, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток - сын одного из них - на лодке катамаранного типа "Байкат 470" выдвинулись по маршруту, через время связь с ними была утеряна, местоположение оставалось неизвестным.В Москве при взрыве автомобиля ранены взрослые и ребенокВ Москве три человека, включая одного ребенка, пострадали в результате взрыва автомобиля. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России."В связи с инцидентом на юго-западе Москвы, в результате которого поврежден автомобиль, пострадали трое человек, в том числе малолетний, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.В Белгородской области перекрыли дороги из-за украинских "лепестков"В Белгородской области перекрыли движение по пяти дорогам в связи с обнаружением украинских противопехотных фугасных мин "лепесток". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Вечером возле поселка Октябрьский Белгородской области украинский дрон атаковал рейсовый автобус. Ранены восемь мирных жителей, в том числе четверо детей.В Харьковской области объявлена принудительная эвакуацияВ Купянском и Изюмском районах Харьковской области усилили меры по эвакуации жителей. Ведется эвакуация из самого города Купянск, сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.В поселках Боровая и Боровской территориальной громаде Изюмского района объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНРБолее двух третей территории города Дзержинск (украинское название - Торецк) в Донецкой Народной Республике на данный момент контролируется войсками РФ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено. Ребята героическими усилиями, выбивая противника из многоэтажек, продвигаются вперед", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев.LIVE".В зоне специальной военной операции российские средства ПВО за сутки сбили 43 украинских беспилотника и французскую авиабомбу Hammer, сообщили в Минобороны. Потери ВСУ за сутки на всех направлениях составили около полутора тысяч человек.Арестуют ли Путина на G-20 – эксперт оценил рискиПрезиденту России Владимиру Путину в случае его участия в ноябрьском саммите G-20 в Бразилии арест по ордеру Международного уголовного суда не грозит. Об этом заявил политолог, юрист, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя подобные призывы из Украины.По словам Колесниченко, МУС – это организация, действие которой распространяется исключительно страны, которые ратифицировали его устав. Россия в их число не входит, следовательно, "ни действия этого устава, ни ордеры в отношении нашего лидера любого другого политика Российской Федерации нелегитимны и не имеют никакого юридического значения", констатировал политолог.Принят закон о борьбе с фиктивными браками мигрантовВ Госдуме приняли закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Соответствующие изменения были предложены председателем Госдумы Вячеславом Володиным."Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления", – написал Володин в своем канале в Telegram-канале.Кроме того, если брак, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, будет признан судом недействительным либо расторгнут, то выданное ранее иностранному гражданину разрешение будет аннулировано.

https://crimea.ria.ru/20241015/zachem-belousov-priekhal-v-kitay-v-den-nachala-ucheniy-vozle-tayvanya-1141105029.html

https://crimea.ria.ru/20241015/dron-sbrosil-vzryvchatku-na-reysovyy-avtobus-v-gorlovke-1141113046.html

https://crimea.ria.ru/20241015/uragan-milton-seychas-kak-on-perezhil-sblizhenie-s-lesli-1141094748.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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