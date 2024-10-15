https://crimea.ria.ru/20241015/avtomobil-vzorvalsya-na-yugo-zapade-moskvy---troe-postradavshikh-1141085690.html

Автомобиль взорвался в Москве - ранены взрослые и ребенок

Автомобиль взорвался в Москве - ранены взрослые и ребенок - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Автомобиль взорвался в Москве - ранены взрослые и ребенок

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного главка Следственного... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T09:49

2024-10-15T09:49

2024-10-15T09:55

москва

происшествия

взрыв

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.По данным Следкома, пострадавшие госпитализированы. Сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль взорвался на севере Москвы: двое пострадавшихВ Ингушетии напали на автомобиль МВД – есть погибшиеВ Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, взрыв, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)