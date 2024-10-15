Автомобиль взорвался в Москве - ранены взрослые и ребенок
В Москве при взрыве автомобиля ранены двое взрослых и ребенок - Следком
09:49 15.10.2024 (обновлено: 09:55 15.10.2024)
© Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. МосквеАвтомобиль взорвался на юго-западе Москвы
© Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.
"В связи с инцидентом на юго-западе Москвы, в результате которого поврежден автомобиль, пострадали трое человек, в том числе малолетний, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело", - сообщает пресс-служба ведомства.
© Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. МосквеАвтомобиль взорвался в Москве
© Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
По данным Следкома, пострадавшие госпитализированы. Сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
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