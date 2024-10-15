Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль взорвался в Москве - ранены взрослые и ребенок - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241015/avtomobil-vzorvalsya-na-yugo-zapade-moskvy---troe-postradavshikh-1141085690.html
Автомобиль взорвался в Москве - ранены взрослые и ребенок
Автомобиль взорвался в Москве - ранены взрослые и ребенок - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Автомобиль взорвался в Москве - ранены взрослые и ребенок
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного главка Следственного... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T09:49
2024-10-15T09:55
москва
происшествия
взрыв
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141085579_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dbab09ac00edfa257585b8eabc9b8748.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.По данным Следкома, пострадавшие госпитализированы. Сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль взорвался на севере Москвы: двое пострадавшихВ Ингушетии напали на автомобиль МВД – есть погибшиеВ Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141085579_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_9918b44993aa09f865699eb575aa8abc.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия, взрыв, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Автомобиль взорвался в Москве - ранены взрослые и ребенок

В Москве при взрыве автомобиля ранены двое взрослых и ребенок - Следком

09:49 15.10.2024 (обновлено: 09:55 15.10.2024)
 
© Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. МосквеАвтомобиль взорвался на юго-западе Москвы
Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы
© Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.

"В связи с инцидентом на юго-западе Москвы, в результате которого поврежден автомобиль, пострадали трое человек, в том числе малолетний, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело", - сообщает пресс-служба ведомства.

© Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. МосквеАвтомобиль взорвался в Москве
Автомобиль взорвался в Москве
© Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
По данным Следкома, пострадавшие госпитализированы. Сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автомобиль взорвался на севере Москвы: двое пострадавших
В Ингушетии напали на автомобиль МВД – есть погибшие
В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции
 
МоскваПроисшествияВзрывНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:11Пушилин ответил на вопрос о будущем Угледара
10:56В Крыму пожарный привел девушку на вершину горы и предложил пожениться
10:30Крымский экспорт: что и куда везут из республики
10:17Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР
10:00В Феодосии будут стрелять - горожан просят сохранять спокойствие
09:49Автомобиль взорвался в Москве - ранены взрослые и ребенок
09:34Назначен министр здравоохранения Крыма
09:15Когда ждать нового удара магнитной бури
08:52Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионаж
08:32Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов
08:05Белоусов анонсировал новые общие военные решения с Китаем
07:37Что выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай
07:07Как защититься от пневмонии в Крыму
06:46Больше двух месяцев дрейфовал в море – мужчина найден живым, двое погибли
06:37Севастополь во вторник частично останется без света
06:08Суперлуние в Крыму – когда смотреть и ждать ли гигантских приливов
00:01Где в Крыму во вторник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
22:30Главное за день: 14 октября
22:15Главные новости Крыма: 14 октября
Лента новостейМолния