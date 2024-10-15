https://crimea.ria.ru/20241015/kiev-prizval-arestovat-putina-v-brazilii-na-g-20--ekspert-otsenil-riski-1141094132.html

Киев призвал арестовать Путина в Бразилии на G-20 – эксперт оценил риски

Киев призвал арестовать Путина в Бразилии на G-20 – эксперт оценил риски - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Киев призвал арестовать Путина в Бразилии на G-20 – эксперт оценил риски

Президенту России Владимиру Путину, в случае, если он будет участвовать в саммите G-20 в Бразилии в ноябре, не грозят никакие "аресты" по ордеру Международного... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T12:46

2024-10-15T12:46

2024-10-15T12:46

радио "спутник в крыму"

мус

бразилия

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вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину, в случае, если он будет участвовать в саммите G-20 в Бразилии в ноябре, не грозят никакие "аресты" по ордеру Международного уголовного суда – рискуют лишь те, кто попытается нарушить его покой и деловой график. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, юрист, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя призывы из Украины.Накануне генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что получил разведданные, указывающие на то, что президент РФ Владимир Путин может посетить саммит G-20 в Бразилии в ноябре, и призвал его арестовать, поскольку республика ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС).По словам Колесниченко, МУС – это организация, действие которой распространяется исключительно на ее членов, то есть страны, которые ратифицировали устав Международного уголовного суда. Россия в их число не входит. Следовательно, "ни действия этого устава, ни ордеры в отношении нашего лидера любого другого политика Российской Федерации нелегитимны и не имеют никакого юридического значения", констатировал политолог.Он также подчеркнул, что направленное РФ приглашение принять участие в саммите G-20 – это стандартное письмо, которое всегда рассылают членам "Большой двадцатки". И подтверждения тому, что Путин будет присутствовать на мероприятии, пока нет."Но даже если он и приедет, я не сомневаюсь, что вопрос обеспечения его безопасности будет на высоком уровне, после которого могут быть проблемы только у тех, кто попытается каким-то образом нарушить покой и деловой график нашего президента", – отметил Колесниченко.Оценивая роль Международного уголовного суда в принципе, политолог напомнил, что по требованию главного прокурора МУС, которое тот озвучил еще в августе, до сих пор не выписан ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, "который организовал убийство более 40 тысяч палестницев, тысяч ливанцев и сотен тысяч беженцев"."Так что лицемерие и двойные стандарты коллективного Запада дошли до своего апогея, что возмущает большую часть человечества", – заключил политолог.Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина в марте 2023 года. Также досудебная палата II МУС выдала ордер на арест уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с формулировкой "в контексте ситуации на Украине".Тогда в Кремле заявили, что решение подобного рода является ничтожным для РФ с точки зрения права. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240903/kartochnyy-domik-mus-rukhnet-chto-pokazal-vizit-putina-v-mongoliyu-1140090157.html

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мус, бразилия, владимир путин (политик), россия, в мире, новости, мнения, вадим колесниченко