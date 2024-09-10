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Главное за день: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Главное за день: 10 сентября
Главное за день: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Главное за день: 10 сентября
Флот России с союзниками приступил к стратегическим учениям "Океан-2024". Женщина погибла и три человека ранены при атаке дронов на Подмосковье. Армия России... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T22:55
2024-09-10T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Флот России с союзниками приступил к стратегическим учениям "Океан-2024". Женщина погибла и три человека ранены при атаке дронов на Подмосковье. Армия России освободила четыре населенных пункта в Донбассе и разбила цех производства беспилотников ВСУ. Потери ВСУ за сутки составили более 2000 боевиков. США провоцируют гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин. Уничтожены все ТЭЦ Харькова, а в Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Начались учения "Океан-2024"Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны."В маневрах будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч личного состава", - говорится в сообщении Минобороны.При этом учения "Океан-2024"президент России Владимир Путин назвал самыми масштабными за 30 лет. В них также будут участвовать китайские военные.Атака дронов ВСУ на ПодмосковьеЖертвой атаки украинских беспилотников на многоэтажки в Раменском стала 46-летняя женщина. Еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В ночь на вторник силы ПВО сбили над областью 14 дронов. Беспилотники целенаправленно врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.После атаки дронов на Подмосковье аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский временно приостановили прием и отправку рейсов.Армия России продвигается впередВС РФ освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка, бойцы войск "Центр" освободили Галицыновку, а подразделение "Восток" – населенный пункт Водяное.Также российские военные уничтожили цех производства украинских дронов и пусковую установку РСЗО, а также сбили семь управляемых авиабомб и 175 дронов за сутки.Потери украинских войск за сутки составили 2175 человек.США провоцируют гонку вооруженийПрезидент России Владимир Путин заявил об агрессивной политике США, которые провоцируют гонку вооружений, не считаясь со своими европейскими и азиатскими партнерами."Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе - ред.). Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников", - сказал Путин.В Харькове уничтожены ТЭЦ, а в Киеве заканчивается водаВсе теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, уничтожены, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге."Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", - заявил Шмыгаль.А киевским властям необходимо будет принять решение относительно перехода на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, однако в полном объеме обеспечить водой киевлян они не смогут. Такое заявление сделал во вторник замруководителя "Киевводоканала" Владимир Костюк.Отклонение от нормы зафиксировано в Десне в пределах населенного пункта Боромики под Черниговом, там содержимое аммония превышает норму в 2,78 раза, а содержание кислорода, растворенного в воде, в 15 раз ниже допустимого. "Укргидрометцентр" ранее прогнозировал, что загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября."Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет", - заявил Костюк.
https://crimea.ria.ru/20240910/massirovannyy-nochnoy-nalet-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1140246587.html
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https://crimea.ria.ru/20240910/novyy-mirnyy-plan-ot-germanii-po-ukraine-politolog-raskryl-tseli-zapada-1140265848.html
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главное за день, в мире, новости, общество
Главное за день: 10 сентября

Главные события и заявления вторника, 10 сентября

22:55 10.09.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Флот России с союзниками приступил к стратегическим учениям "Океан-2024". Женщина погибла и три человека ранены при атаке дронов на Подмосковье. Армия России освободила четыре населенных пункта в Донбассе и разбила цех производства беспилотников ВСУ. Потери ВСУ за сутки составили более 2000 боевиков. США провоцируют гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин. Уничтожены все ТЭЦ Харькова, а в Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Начались учения "Океан-2024"

Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны.
"В маневрах будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч личного состава", - говорится в сообщении Минобороны.
При этом учения "Океан-2024"президент России Владимир Путин назвал самыми масштабными за 30 лет. В них также будут участвовать китайские военные.
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Вчера, 08:03
Массированный ночной налет беспилотников на регионы России: что известно

Атака дронов ВСУ на Подмосковье

Жертвой атаки украинских беспилотников на многоэтажки в Раменском стала 46-летняя женщина. Еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В ночь на вторник силы ПВО сбили над областью 14 дронов. Беспилотники целенаправленно врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
После атаки дронов на Подмосковье аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский временно приостановили прием и отправку рейсов.
Президент США Джо Байден выступает во время президентских дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Вчера, 15:32
Байден и Стармер обсудят удары ВСУ по России дальнобойным оружием

Армия России продвигается вперед

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка, бойцы войск "Центр" освободили Галицыновку, а подразделение "Восток" – населенный пункт Водяное.
Также российские военные уничтожили цех производства украинских дронов и пусковую установку РСЗО, а также сбили семь управляемых авиабомб и 175 дронов за сутки.
Потери украинских войск за сутки составили 2175 человек.
Девушка с заклеенным ртом - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Вчера, 18:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на Украине

США провоцируют гонку вооружений

Президент России Владимир Путин заявил об агрессивной политике США, которые провоцируют гонку вооружений, не считаясь со своими европейскими и азиатскими партнерами.
"Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе - ред.). Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников", - сказал Путин.
Из огня в приюте для животных спасатели вынесли 700 кошек и собак
Вчера, 19:36
Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак

В Харькове уничтожены ТЭЦ, а в Киеве заканчивается вода

Все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, уничтожены, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге.
"Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", - заявил Шмыгаль.
А киевским властям необходимо будет принять решение относительно перехода на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, однако в полном объеме обеспечить водой киевлян они не смогут. Такое заявление сделал во вторник замруководителя "Киевводоканала" Владимир Костюк.
Отклонение от нормы зафиксировано в Десне в пределах населенного пункта Боромики под Черниговом, там содержимое аммония превышает норму в 2,78 раза, а содержание кислорода, растворенного в воде, в 15 раз ниже допустимого. "Укргидрометцентр" ранее прогнозировал, что загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября.
"Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет", - заявил Костюк.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Вчера, 21:17
Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада
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00:01Жарко и сухо: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 сентября
22:55Главное за день: 10 сентября
22:22Главные новости Крыма: 10 сентября
21:56"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств
21:44Гладков: информация о захвате ВСУ села в Белгородской области - ложь
21:33Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме
21:17Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели Запада
20:38Очереди в поликлиниках Крыма: как минздрав республики решает проблему
20:15Крым в листовках: куда жаловаться на агитацию на заборах и столбах
19:41В Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и Мурманска
19:36Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак
19:29В Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна
19:13Удары ВСУ по Москве имеют психологическое значение – эксперт
18:45Сенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на Украине
18:33На набережной Ялты торжественно открыли новый памятник
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