https://crimea.ria.ru/20240910/glavnoe-za-den-10-sentyabrya-1140265206.html

Главное за день: 10 сентября

Главное за день: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Главное за день: 10 сентября

Флот России с союзниками приступил к стратегическим учениям "Океан-2024". Женщина погибла и три человека ранены при атаке дронов на Подмосковье. Армия России... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T22:55

2024-09-10T22:55

2024-09-10T22:55

главное за день

в мире

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140266473_0:0:1681:946_1920x0_80_0_0_f75788d3380ab63965f7bd58f6dddb7e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Флот России с союзниками приступил к стратегическим учениям "Океан-2024". Женщина погибла и три человека ранены при атаке дронов на Подмосковье. Армия России освободила четыре населенных пункта в Донбассе и разбила цех производства беспилотников ВСУ. Потери ВСУ за сутки составили более 2000 боевиков. США провоцируют гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин. Уничтожены все ТЭЦ Харькова, а в Киеве может закончиться питьевая вода из-за загрязнения реки Десна.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Начались учения "Океан-2024"Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны."В маневрах будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч личного состава", - говорится в сообщении Минобороны.При этом учения "Океан-2024"президент России Владимир Путин назвал самыми масштабными за 30 лет. В них также будут участвовать китайские военные.Атака дронов ВСУ на ПодмосковьеЖертвой атаки украинских беспилотников на многоэтажки в Раменском стала 46-летняя женщина. Еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В ночь на вторник силы ПВО сбили над областью 14 дронов. Беспилотники целенаправленно врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.После атаки дронов на Подмосковье аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский временно приостановили прием и отправку рейсов.Армия России продвигается впередВС РФ освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка, бойцы войск "Центр" освободили Галицыновку, а подразделение "Восток" – населенный пункт Водяное.Также российские военные уничтожили цех производства украинских дронов и пусковую установку РСЗО, а также сбили семь управляемых авиабомб и 175 дронов за сутки.Потери украинских войск за сутки составили 2175 человек.США провоцируют гонку вооруженийПрезидент России Владимир Путин заявил об агрессивной политике США, которые провоцируют гонку вооружений, не считаясь со своими европейскими и азиатскими партнерами."Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе - ред.). Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников", - сказал Путин.В Харькове уничтожены ТЭЦ, а в Киеве заканчивается водаВсе теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, уничтожены, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге."Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", - заявил Шмыгаль.А киевским властям необходимо будет принять решение относительно перехода на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, однако в полном объеме обеспечить водой киевлян они не смогут. Такое заявление сделал во вторник замруководителя "Киевводоканала" Владимир Костюк.Отклонение от нормы зафиксировано в Десне в пределах населенного пункта Боромики под Черниговом, там содержимое аммония превышает норму в 2,78 раза, а содержание кислорода, растворенного в воде, в 15 раз ниже допустимого. "Укргидрометцентр" ранее прогнозировал, что загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября."Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет", - заявил Костюк.

https://crimea.ria.ru/20240910/massirovannyy-nochnoy-nalet-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1140246587.html

https://crimea.ria.ru/20240910/bayden-i-starmer-obsudyat-udary-vsu-po-rossii-dalnoboynym-oruzhiem-1140259015.html

https://crimea.ria.ru/20240910/senator-ot-kryma-otsenila-yazykovye-patruli-na-ukraine-1140261292.html

https://crimea.ria.ru/20240910/pozhar-v-priyute-dlya-zhivotnykh-iz-ognya-spasli-700-koshek-i-sobak-1140264578.html

https://crimea.ria.ru/20240910/novyy-mirnyy-plan-ot-germanii-po-ukraine-politolog-raskryl-tseli-zapada-1140265848.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, новости, общество