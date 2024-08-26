https://crimea.ria.ru/20240826/glavnoe-za-den-26-avgusta-1139894431.html

Главное за день: 26 августа

Главное за день: 26 августа - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Главное за день: 26 августа

ВС РФ нанесли массированный удар по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям на Украине, в том числе в Киевской области. Президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-26T23:20

2024-08-26T23:20

2024-08-27T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям на Украине, в том числе в Киевской области. Президент России Владимир Путин поручил финансировать из госбюджета территориальную оборону в приграничных регионах. ВСУ атаковали Волгоградскую и Саратовскую область – повреждены дома, есть раненые. Задержанному в Париже Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях, среди которых – соучастие в хранении порнографических снимков детей. Шесть человек пострадали и один погиб после пожара на нефтезаводе в Омской области. Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВС РФ нанесли массированный удар по электроподстанциям УкраиныВооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Обесточены украинские объекты железной дороги, из-за чего задерживаются поезда. Об этом сообщила "Укрзализниця".Путин поручил профинансировать территориальную оборону в приграничьеПрезидент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить из госбюджета средства на финансирование подразделений территориальной обороны в Курской, Брянской и Белгородской областях. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.Также российский лидер поручил направить из федерального бюджета средства для компенсации ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям приграничных регионов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этот день заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа.ВСУ атаковали беспилотниками Волгоградскую и Саратовскую областьВ результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область повреждены два жилых дома, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова. По информации администрации, жертв и пострадавших нет.Серьезнее ситуация в Саратовской области, которую ВСУ также атаковали дронами. В результате атаки в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", – сообщил он.Позже стало известно, что при атаке был поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади Саратова и тяжело ранена женщина, она доставлена в больницу.Дурову предъявлено обвинение в 12 преступленияхЗадержанный в Париже основатель соцсети Telegram Павел Дуров допрашивается по делу, которое касается 12 преступлений. Об этом сообщили в парижской прокуратуре. Среди них соучастие в хранении порнографических снимков детей, отмывание денег преступной группой, предоставление услуг криптологии без предоставления необходимых документов и прочее.Содержание под стражей Павла Дурова продлено до среды, 28 августа.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не является политическим.Шестеро человек пострадали и один погиб после пожара на НПЗ в Омской областиВозгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области произошло в понедельник днем. Пресс-служба НПЗ сообщила, что автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Также сообщалось сообщила о наличии пострадавших, но их число не уточнялось.К вечеру стало известно, что при возгорании на ОНПЗ погиб один сотрудник и еще шестеро пострадали – об этом РИА Новости рассказал заместитель генерального директора ОНПЗ Кирилл Морозов.В 23:06 (20:06 мск) поступила информация о полной ликвидации возгорания.Новый корабль-носитель "Калибров" принят в ВМФ РоссииВ состав Каспийской флотилии принят ракетный корабль "Амур" проекта "Каракурт". Об этом сообщили в Минобороны."В Каспийске под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России и подъема Андреевского флага на малом ракетном корабле "Амур" проекта 22800", – рассказали в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240826/zafiksirovan-sboy-v-energosisteme-obschego-bloka-ukraina--moldova-1139887716.html

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