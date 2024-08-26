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Главное за день: 26 августа - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Главное за день: 26 августа
Главное за день: 26 августа - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Главное за день: 26 августа
ВС РФ нанесли массированный удар по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям на Украине, в том числе в Киевской области. Президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-26T23:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям на Украине, в том числе в Киевской области. Президент России Владимир Путин поручил финансировать из госбюджета территориальную оборону в приграничных регионах. ВСУ атаковали Волгоградскую и Саратовскую область – повреждены дома, есть раненые. Задержанному в Париже Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях, среди которых – соучастие в хранении порнографических снимков детей. Шесть человек пострадали и один погиб после пожара на нефтезаводе в Омской области. Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВС РФ нанесли массированный удар по электроподстанциям УкраиныВооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Обесточены украинские объекты железной дороги, из-за чего задерживаются поезда. Об этом сообщила "Укрзализниця".Путин поручил профинансировать территориальную оборону в приграничьеПрезидент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить из госбюджета средства на финансирование подразделений территориальной обороны в Курской, Брянской и Белгородской областях. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.Также российский лидер поручил направить из федерального бюджета средства для компенсации ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям приграничных регионов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этот день заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа.ВСУ атаковали беспилотниками Волгоградскую и Саратовскую областьВ результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область повреждены два жилых дома, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова. По информации администрации, жертв и пострадавших нет.Серьезнее ситуация в Саратовской области, которую ВСУ также атаковали дронами. В результате атаки в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", – сообщил он.Позже стало известно, что при атаке был поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади Саратова и тяжело ранена женщина, она доставлена в больницу.Дурову предъявлено обвинение в 12 преступленияхЗадержанный в Париже основатель соцсети Telegram Павел Дуров допрашивается по делу, которое касается 12 преступлений. Об этом сообщили в парижской прокуратуре. Среди них соучастие в хранении порнографических снимков детей, отмывание денег преступной группой, предоставление услуг криптологии без предоставления необходимых документов и прочее.Содержание под стражей Павла Дурова продлено до среды, 28 августа.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не является политическим.Шестеро человек пострадали и один погиб после пожара на НПЗ в Омской областиВозгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области произошло в понедельник днем. Пресс-служба НПЗ сообщила, что автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Также сообщалось сообщила о наличии пострадавших, но их число не уточнялось.К вечеру стало известно, что при возгорании на ОНПЗ погиб один сотрудник и еще шестеро пострадали – об этом РИА Новости рассказал заместитель генерального директора ОНПЗ Кирилл Морозов.В 23:06 (20:06 мск) поступила информация о полной ликвидации возгорания.Новый корабль-носитель "Калибров" принят в ВМФ РоссииВ состав Каспийской флотилии принят ракетный корабль "Амур" проекта "Каракурт". Об этом сообщили в Минобороны."В Каспийске под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России и подъема Андреевского флага на малом ракетном корабле "Амур" проекта 22800", – рассказали в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240826/zafiksirovan-sboy-v-energosisteme-obschego-bloka-ukraina--moldova-1139887716.html
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https://crimea.ria.ru/20240826/ekspert-nazval-oshibku-pavla-durova-1139867918.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 26 августа

Главные события и заявления понедельника, 26 августа

23:20 26.08.2024 (обновлено: 00:00 27.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям на Украине, в том числе в Киевской области. Президент России Владимир Путин поручил финансировать из госбюджета территориальную оборону в приграничных регионах. ВСУ атаковали Волгоградскую и Саратовскую область – повреждены дома, есть раненые. Задержанному в Париже Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях, среди которых – соучастие в хранении порнографических снимков детей. Шесть человек пострадали и один погиб после пожара на нефтезаводе в Омской области. Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ВС РФ нанесли массированный удар по электроподстанциям Украины

Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Обесточены украинские объекты железной дороги, из-за чего задерживаются поезда. Об этом сообщила "Укрзализниця".
ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Вчера, 16:19
Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова

Путин поручил профинансировать территориальную оборону в приграничье

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить из госбюджета средства на финансирование подразделений территориальной обороны в Курской, Брянской и Белгородской областях. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Также российский лидер поручил направить из федерального бюджета средства для компенсации ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям приграничных регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этот день заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа.
Штурм позиций ВСУ в Курской области
Вчера, 15:10
Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны

ВСУ атаковали беспилотниками Волгоградскую и Саратовскую область

В результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область повреждены два жилых дома, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова. По информации администрации, жертв и пострадавших нет.
Серьезнее ситуация в Саратовской области, которую ВСУ также атаковали дронами. В результате атаки в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", – сообщил он.
Позже стало известно, что при атаке был поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади Саратова и тяжело ранена женщина, она доставлена в больницу.
Обстрелы Шебекино
Вчера, 18:10
В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села

Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Задержанный в Париже основатель соцсети Telegram Павел Дуров допрашивается по делу, которое касается 12 преступлений. Об этом сообщили в парижской прокуратуре. Среди них соучастие в хранении порнографических снимков детей, отмывание денег преступной группой, предоставление услуг криптологии без предоставления необходимых документов и прочее.
Содержание под стражей Павла Дурова продлено до среды, 28 августа.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не является политическим.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Вчера, 07:17
Эксперт назвал ошибку Павла Дурова

Шестеро человек пострадали и один погиб после пожара на НПЗ в Омской области

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области произошло в понедельник днем. Пресс-служба НПЗ сообщила, что автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Также сообщалось сообщила о наличии пострадавших, но их число не уточнялось.
К вечеру стало известно, что при возгорании на ОНПЗ погиб один сотрудник и еще шестеро пострадали – об этом РИА Новости рассказал заместитель генерального директора ОНПЗ Кирилл Морозов.
В 23:06 (20:06 мск) поступила информация о полной ликвидации возгорания.
Смерч над морем
Вчера, 15:37
Смерчи и затяжные ливни с градом идут на Кубань

Новый корабль-носитель "Калибров" принят в ВМФ России

В состав Каспийской флотилии принят ракетный корабль "Амур" проекта "Каракурт". Об этом сообщили в Минобороны.
"В Каспийске под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России и подъема Андреевского флага на малом ракетном корабле "Амур" проекта 22800", – рассказали в ведомстве.
Истребители F16 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Вчера, 19:51
Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Активизация Черноморской депрессии: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 августа
23:20Главное за день: 26 августа
23:07Дурову продлили срок содержания под стражей
23:02Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью
22:52Главные новости Крыма: 26 августа
22:35Пожар в Феодосии: не допущено распространение огня на 4 населенных пункта
22:15Новый детский сад на 135 мест открыли в Евпатории
21:52В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налоги
21:31В Крыму предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем грузовике
21:14Власти Севастополя оценивают турпоток 2024 года не ниже прошлогоднего
20:52Силы МЧС направлены из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара
20:32Пожар на Омском НПЗ полностью ликвидирован – МЧС
20:05В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной
19:51Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
19:31Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях
19:10"Урал" – это полтора метра жизни впереди": история водителя на фронте
18:43В Севастополе все избирательные участки оснащены убежищами
18:31Площадь пожара в Феодосии увеличилась до 150 гектаров – МЧС
18:10В Белгородской области могут ограничить въезд еще в три приграничных села
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