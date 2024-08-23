https://crimea.ria.ru/20240823/glavnoe-za-den-23-avgusta-1139834496.html

Главное за день: 23 августа

Главное за день: 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Главное за день: 23 августа

В исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников. В порту "Кавказ" ликвидируют последствия ракетного удара. Ситуация... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T22:22

2024-08-23T22:22

2024-08-23T23:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников. В порту "Кавказ" ликвидируют последствия ракетного удара. Ситуация в Курской области: ликвидировано до 400 захватчиков. На Курской и Ростовской АЭС отключены энергоблоки. В пойме Днепра уничтожен украинский десант. Вооруженные силы России нанесли 16 групповых ударов по объектам противника, 29 боевиков сдались в плен.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Захват заложников в ИК-19 Волгоградской областиЗаключенные ИК-19, вооружившись ножами и молотками, захватили заложников, в результате чего три сотрудника колонии погибли на месте, еще один скончался позже в медицинском учреждении. Четверо сотрудников были ранены, а также пострадали четверо заключенных, сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказания.Как уточнили во ФСИН, боевики захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии.По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ, сообщили в Следкоме. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад о случившемся.Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии в Волгоградской области, где были захвачены заложники.В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУВ морском порту "Кавказ" Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, введен особый режим. Об этом сообщает Минтранс РФ."По информации Минтранса России, в настоящее время в морском порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов", - цитирует Минтранс оперштаб Кубани.Четверо пострадавших в результате атаки госпитализированы в больницу города Керчь. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не работает.В Курской области уничтожены около 400 захватчиковВ Курской области за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны. За минувшие сутки российские бойцы ликвидировали диверсионную группу ВСУ."В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили пять человек и один автомобиль", - говорится в сводке Минобороны.На Курской и Ростовской АЭС остановлены энергоблокиНа Курской АЭС на два месяца отключат энергоблок, сообщили в компании Росэнергоатом."Энергоблок № 4 Курской АЭС будет отключен от сети 25 августа для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР). Ремонт рассчитан на 59 суток", - говорится в сообщении.Также отключен первый энергоблок Ростовской АЭС из-за выявленного дефекта на турбине.Высадка пехоты ВСУ на острова ДнепраРоссийские десантники уничтожили украинскую пехоту при попытке высадиться на один из островов в дельте Днепра, сообщили в Минобороны РФ.Как рассказали в ведомстве, моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими, которая шла по реке в направлении одного из островов, подразделения российских десантников обнаружили в ходе ведения воздушной разведки. Операторы беспилотников сопроводили цель до берега одного из островов, после чего передали координаты цели на пункт управления артиллерией.ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на УкраинеЗа неделю российские военнослужащие нанесли 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по целям на Украине. Повреждена аэродромная инфраструктура врага, склады с боеприпасами и оружием, а также разбиты ангары хранения ЗРК NASAMS. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России."Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 16 групповых даров высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цехам ремонта вооружения и военной техники ВСУ, а также ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS", - говорится в сообщении.За неделю в плен Вооруженным силам Российской Федерации сдались 29 украинских боевиков.

https://crimea.ria.ru/20240823/zakhvat-zalozhnikov-v-kolonii-pod-volgogradom-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1139829498.html

https://crimea.ria.ru/20240823/porazhenie-kurskoy-aes-pri-udarakh-vsu-chrevato-tekhnogennoy-katastrofoy-1139827186.html

https://crimea.ria.ru/20240823/kerchenskaya-pereprava-zakryta-fury-perenapravlyayut-po-sukhoputnomu-koridoru-1139821592.html

https://crimea.ria.ru/20240823/sbity-dva-samoleta-i-chetyre-vertoleta-vvs-ukrainy-1139827405.html

https://crimea.ria.ru/20240823/pozhar-v-rostovskoy-oblasti-vveden-zapret-na-massovye-meropriyatiya-1139835448.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, захват заложников в колонии в волгоградской области, новости, общество, курская область