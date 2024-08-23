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Энергоблок Ростовской АЭС отключен из-за выявленного дефекта - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Энергоблок Ростовской АЭС отключен из-за выявленного дефекта
Энергоблок Ростовской АЭС отключен из-за выявленного дефекта - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Энергоблок Ростовской АЭС отключен из-за выявленного дефекта
Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за выявленного дефекта на турбине, сообщил "Росэнергоатом". РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T17:16
2024-08-23T17:27
ростовская аэс
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новости
ядерная энергетика
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за выявленного дефекта на турбине, сообщил "Росэнергоатом".После устранения неисправности на турбине энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность, уточнили в компании.По данным Системного оператора Юга, в 16:50 было полностью восстановлено электроснабжение после краткосрочного перебоя. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.В компании уточнили, что радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.Сейчас на Ростовской АЭС работают третий и четвертый энергоблоки. Второй энергоблок с 24 августа выведен в плановый ремонт, уточнили на электростанции.Ранее Росэнергоатом сообщил, что на Курской АЭС на два месяца отключат энергоблок для планового ремонта.Ранее "Росэнергоатом" сообщал, что Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины пытались наносить удары по Курской атомной электростанции, МАГАТЭ уже проинформировано об этом.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭВ Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСГендиректор "Росатома" пригласил Гросси посетить Курскую АЭС
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РИА Новости Крым
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ростовская аэс, росэнергоатом, новости, ядерная энергетика, безопасность
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Энергоблок Ростовской АЭС отключен из-за выявленного дефекта

Энергоблок Ростовской АЭС отключен из-за выявленного дефекта - Росэнергоатом

17:16 23.08.2024 (обновлено: 17:27 23.08.2024)
 
© РосэнергоатомРостовская АЭС
Ростовская АЭС
© Росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за выявленного дефекта на турбине, сообщил "Росэнергоатом".

"23 августа в 15:34 энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети оперативным персоналом в связи с выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины", - говорится в сообщении.

После устранения неисправности на турбине энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность, уточнили в компании.
По данным Системного оператора Юга, в 16:50 было полностью восстановлено электроснабжение после краткосрочного перебоя. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.
В компании уточнили, что радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.
Сейчас на Ростовской АЭС работают третий и четвертый энергоблоки. Второй энергоблок с 24 августа выведен в плановый ремонт, уточнили на электростанции.
Ранее Росэнергоатом сообщил, что на Курской АЭС на два месяца отключат энергоблок для планового ремонта.
Ранее "Росэнергоатом" сообщал, что Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины пытались наносить удары по Курской атомной электростанции, МАГАТЭ уже проинформировано об этом.
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