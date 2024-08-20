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Главное за день: 20 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Главное за день: 20 августа
Главное за день: 20 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Главное за день: 20 августа
Президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетил Северную Осетию и сделал заявление о террористах на Кавказе и на Украине. В Вооруженных силах России... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-20T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетил Северную Осетию и сделал заявление о террористах на Кавказе и на Украине. В Вооруженных силах России созданы три новые группировки – "Белгород", "Брянск", "Курск" – в связи с оперативной обстановкой на приграничье. На Украине запретили каноническую православную церковь – принят закон, который поддержали 265 депутатов Верховной рады. Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. На подконтрольной Киеву территории Херсона угроза эпидемии из-за выявленной в Днепре бактериальной инфекции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин с рабочим визитом посетил Северную ОсетиюПрезидент РФ Владимир Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северную Осетию посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году, и встретился с матерями жертв.Говоря на встрече о терроризме, с которым Россия ведет непримиримую борьбу, Путин заявил, что РФ победила террористов на Кавказе – победит и неонацистов на Украине."Нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников", – сказал российский лидер."Белгород", "Брянск", "Курск": в российских войсках появились новые группировкиЭто следует из данных Минобороны РФ по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий под руководством главы МО РФ Андрея Белоусова."За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск", – говорится в сообщении военного ведомства.В Минобороны в этот день сообщили об очередных успехах ВС РФ в зоне спецоперации. Армия России продвинулась и освободила Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ. В Сумской области поражены объекты энергетики.В МИД РФ в этот день вызывали временную поверенную в делах США в РФ Стефани Холмс, чтобы выразить протест в связи с участием американской ЧВК в боевых действиях на стороне Украины в Курской области.На Украине запретили УПЦВерховная рада Украины приняла закон, который позволяет запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).О последствиях решения Зеленского предупредил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.В Херсоне из-за загрязнения Днепра в воде нашли бактериальную инфекциюВ подконтрольном Киеву Херсоне загрязнена река Днепр, в ней обнаружена бактериальная инфекция. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Из-за выхода из строя очистных сооружений в водах реки обнаружена бактериальная инфекция. Через грунтовые воды она проникает в водопроводную систему Херсона и распространяется среди людей", – сказал Сальдо, отметив, что наличие инфекции подтверждено несколькими исследованиями.Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКСБаку подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. "Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС", – сказала она.
https://crimea.ria.ru/20240820/vy-uzhe-pobedili-putin-obratilsya-k-dobrovoltsam-v-chechne-1139750704.html
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главное за день, россия, новости, риа новости крым
Главное за день: 20 августа

Главные события и заявления вторника, 20 августа

22:52 20.08.2024 (обновлено: 00:17 21.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания
Рабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетил Северную Осетию и сделал заявление о террористах на Кавказе и на Украине. В Вооруженных силах России созданы три новые группировки – "Белгород", "Брянск", "Курск" – в связи с оперативной обстановкой на приграничье. На Украине запретили каноническую православную церковь – принят закон, который поддержали 265 депутатов Верховной рады. Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. На подконтрольной Киеву территории Херсона угроза эпидемии из-за выявленной в Днепре бактериальной инфекции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин с рабочим визитом посетил Северную Осетию

Президент РФ Владимир Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северную Осетию посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году, и встретился с матерями жертв.
Говоря на встрече о терроризме, с которым Россия ведет непримиримую борьбу, Путин заявил, что РФ победила террористов на Кавказе – победит и неонацистов на Украине.
"Нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников", – сказал российский лидер.
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"Белгород", "Брянск", "Курск": в российских войсках появились новые группировки

Это следует из данных Минобороны РФ по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий под руководством главы МО РФ Андрея Белоусова.
"За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск", – говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны в этот день сообщили об очередных успехах ВС РФ в зоне спецоперации. Армия России продвинулась и освободила Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ. В Сумской области поражены объекты энергетики.
В МИД РФ в этот день вызывали временную поверенную в делах США в РФ Стефани Холмс, чтобы выразить протест в связи с участием американской ЧВК в боевых действиях на стороне Украины в Курской области.
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В Херсоне из-за загрязнения Днепра в воде нашли бактериальную инфекцию

В подконтрольном Киеву Херсоне загрязнена река Днепр, в ней обнаружена бактериальная инфекция. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Из-за выхода из строя очистных сооружений в водах реки обнаружена бактериальная инфекция. Через грунтовые воды она проникает в водопроводную систему Херсона и распространяется среди людей", – сказал Сальдо, отметив, что наличие инфекции подтверждено несколькими исследованиями.
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Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Баку подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. "Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС", – сказала она.
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Главные новости Крыма: 20 августа
 
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