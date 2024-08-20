https://crimea.ria.ru/20240820/glavnoe-za-den-20-avgusta-1139747434.html

Главное за день: 20 августа

Главное за день: 20 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Главное за день: 20 августа

Президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетил Северную Осетию и сделал заявление о террористах на Кавказе и на Украине. В Вооруженных силах России... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-20T22:52

2024-08-20T22:52

2024-08-21T00:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетил Северную Осетию и сделал заявление о террористах на Кавказе и на Украине. В Вооруженных силах России созданы три новые группировки – "Белгород", "Брянск", "Курск" – в связи с оперативной обстановкой на приграничье. На Украине запретили каноническую православную церковь – принят закон, который поддержали 265 депутатов Верховной рады. Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. На подконтрольной Киеву территории Херсона угроза эпидемии из-за выявленной в Днепре бактериальной инфекции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин с рабочим визитом посетил Северную ОсетиюПрезидент РФ Владимир Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северную Осетию посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году, и встретился с матерями жертв.Говоря на встрече о терроризме, с которым Россия ведет непримиримую борьбу, Путин заявил, что РФ победила террористов на Кавказе – победит и неонацистов на Украине."Нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников", – сказал российский лидер."Белгород", "Брянск", "Курск": в российских войсках появились новые группировкиЭто следует из данных Минобороны РФ по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий под руководством главы МО РФ Андрея Белоусова."За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск", – говорится в сообщении военного ведомства.В Минобороны в этот день сообщили об очередных успехах ВС РФ в зоне спецоперации. Армия России продвинулась и освободила Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ. В Сумской области поражены объекты энергетики.В МИД РФ в этот день вызывали временную поверенную в делах США в РФ Стефани Холмс, чтобы выразить протест в связи с участием американской ЧВК в боевых действиях на стороне Украины в Курской области.На Украине запретили УПЦВерховная рада Украины приняла закон, который позволяет запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).О последствиях решения Зеленского предупредил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.В Херсоне из-за загрязнения Днепра в воде нашли бактериальную инфекциюВ подконтрольном Киеву Херсоне загрязнена река Днепр, в ней обнаружена бактериальная инфекция. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Из-за выхода из строя очистных сооружений в водах реки обнаружена бактериальная инфекция. Через грунтовые воды она проникает в водопроводную систему Херсона и распространяется среди людей", – сказал Сальдо, отметив, что наличие инфекции подтверждено несколькими исследованиями.Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКСБаку подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. "Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС", – сказала она.

https://crimea.ria.ru/20240820/vy-uzhe-pobedili-putin-obratilsya-k-dobrovoltsam-v-chechne-1139750704.html

https://crimea.ria.ru/20240820/udary-vglub-rossii-kakie-strany-dali-dobro-ukraine-1139736653.html

https://crimea.ria.ru/20240820/zapret-upts-privedet-k-aktam-massovogo-nasiliya-nad-veruyuschimi--rpts-1139742185.html

https://crimea.ria.ru/20240820/bolshe-milliona-krymchan-poluchat-privivku-ot-grippa--rospotrebnadzor-1139735835.html

https://crimea.ria.ru/20240820/glavnye-novosti-kryma-20-avgusta-1139748249.html

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